WTA Madrid 2026: Noskova e Potapova eliminano Gauff e Rybakina! Sabalenka e Andreeva rischiano, ma vanno ai quarti

Si chiude dopo mezzanotte, di nuovo, il programma al WTA 1000 di Madrid (ma avremmo potuto dire lo stesso anche si fosse trattato del Masters 1000 maschile). E lo fa con il botto: una lotta di due set, ma durissima, in cui la kazaka Elena Rybakina, numero 2 del seeding, dopo aver rischiato per due volte nei turni precedenti stavolta esce di scena per davvero contro la russa divenuta austriaca Anastasia Potapova, non senza aver mancato diverse occasioni favorevoli.

In un certo senso, questa potenzialmente rischia di essere la grande occasione, l’ultima, per Karolina Pliskova, che dopo mille problemi e tanti tentativi vani di riavere almeno un po’ della gloria che fu è ai quarti di finale in un 1000 sul rosso per la prima volta da Roma 2021 e in generale da Doha 2025. Per la ceca quello con l’argentina Solana Sierra, a sua volta molto brava nel torneo, è il match più semplice (se tale è un 6-4 6-3) fino ad ora giocato.

Ma le sorprese non finiscono qui: ad affrontare l’ucraina Marta Kostyuk, ormai nel novero di quelle da tenere sott’occhio in proiezione Roland Garros, non ci sarà Coco Gauff, ma Linda Noskova: la ceca riesce a sconfiggere la numero 3 del seeding e a rendere la parte bassa del tabellone incredibilmente aperta a qualsiasi possibile soluzione esistente.

E anche in alto le cose accadono. Aryna Sabalenka deve rimontare la giapponese Naomi Osaka, e sotto sotto non è neanche insoddisfatta di aver dovuto lottare con l’ex vincitrice Slam (che, con le big, sul rosso dimostra di avere molti più mezzi di quelli che di solito fa vedere). Adesso per lei l’americana Hailey Baptiste, attesa a un’altra sfida enorme dopo l’incredibile serie di vicende contro la svizzera Belinda Bencic. Rischia grossissimo la russa Mirra Andreeva contro l’ungherese Anna Bondar, ma ai quarti troverà la canadese Leylah Fernandez, forse la meno affaticata tra tutte nel caos verificatosi oggi.

RISULTATI OTTAVI WTA 1000 MADRID

Sabalenka [1]-Osaka (JPN) [14] 6-7(1) 6-3 6-2

Baptiste (USA) [30]-Bencic (SUI) [11] 6-1 6-7(14) 6-3

Fernandez (CAN) [24]-Li (USA) [31] 6-3 6-2

Andreeva [9]-Bondar (HUN) 6-7(5) 6-3 7-6(5)

Kostyuk (UKR) [26]-McNally (USA) 6-2 6-3

Noskova (CZE) [13]-Gauff (USA) [3] 6-4 1-6 7-6(5)

Pliskova (CZE) [PR]-Sierra (ARG) 6-4 6-3

Potapova (AUT) [LL]-Rybakina (KAZ) [2] 7-6(8) 6-4