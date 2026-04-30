Internazionali d’Italia 2026: chiuse le prequalificazioni femminili, definite le quattro wild card per le qualificazioni

Sono terminate quest’oggi, tra i campi del Foro Italico di Roma e quello allestito in Piazza del Popolo, le prequalificazioni degli Internazionali d’Italia 2026 per quanto riguarda il singolare femminile. Sono stati assegnati quattro posti per il tabellone delle qualificazioni del WTA 1000 capitolino. Ogni giocatrice ha avuto bisogno di vincere tre match al fine di poter tentare di aspirare a un posto in main draw nella Capitale.

Marta Lombardini, in particolare, dopo aver eliminato la numero 1 del seeding Aurora Zantedeschi per 2-6 7-5 6-3 e Noemi Maines per 3-6 6-4 6-0, ha paradossalmente avuto nell’ultimo confronto il minor tasso di fatica: 6-1 6-1 a Viola Turini.

Noemi Basiletti, invece, ha confermato la sua testa di serie numero 4. Ha sconfitto, sul proprio cammino, Anastasia Grymalska (un passato da numero 213 del mondo) per 6-1 6-2, Camilla Zanolini per 6-4 3-6 6-2 e, infine, Laura Mair (numero 8 del seeding) per 6-4 6-1.

Beatrice Ricci passa le prequalificazioni per il secondo anno consecutivo. Nel suo caso, primo turno con 6-1 6-2 su Gaia Maduzzi, poi 6-2 7-5 a Vittoria Paganetti e, infine, 7-6(7) 6-1 a Cristiana Ferrando, in un percorso senz’altro tra i più competitivi all’interno di quelli necessari per passare.

Federica Urgesi, infine, fa valere la sua testa di serie numero 2, ma anche il suo è un caso di match finale più difficile dei precedenti. Questi i risultati: 7-5 2-6 7-5 su Anastasia Bertacchi, 6-7(4) 6-2 7-6(11) su Emma Martellenghi e 6-3 6-3 su Alessandra Mazzola. Domani la conclusione per il singolare maschile (due posti per le qualificazioni) e i due doppi (un posto a doppia testa per i rispettivi main draw).