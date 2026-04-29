WTA Madrid 2026: Kostyuk e Potapova in semifinale, corsa finita per Karolina Pliskova

Prima parte del quadro delle semifinali completo al WTA 1000 di Madrid. E sarà una sfida con un discreto grado di tensione in campo, visto che da una parte ci sarà Anastasia Potapova, russa ora sotto quota austriaca, e dall’altra Marta Kostyuk, l’ucraina che è oramai alla nona vittoria consecutiva tra Rouen e Madrid e s’inserisce di prepotenza tra le big della terra rossa.

Nel quarto del pomeriggio, per Potapova arriva il colpo che interrompe forse l’ultima grande chance di realizzare qualcosa di grande di Karolina Pliskova. L’ex numero 1 del mondo subisce rapidamente un 6-1 nel primo set, va sotto anche nel secondo, ma sul 4-5 salva due match point contro il servizio e trova il controbreak. Non una sola volta, ma due, visto che Potapova spreca un’altra palla per chiudere e poi, nel tie-break, lascia alla ceca il 7-4. Una Pliskova molto rinfrancata se ne va sul 3-1 nel terzo, ma di lì in avanti arrivano tre game consecutivi dell’ora austriaca a chiudere il discorso. Punteggio finale: 6-1 6-7(4) 6-3 Potapova.

E poi arriva lasessione serale, quella in cui Kostyuk e l’altra ceca Linda Noskova battagliano in maniera totale nel primo set. Proprio Noskova va subito sullo 0-2, poi alla quinta palla break viene ripresa, l’ucraina va sul 4-2 e, di lì, accade un po’ di tutto. Kostyuk manca una situazione di 15-40. Di lì sia l’una che l’altra non tengono più la battuta, con quantità industriali di palle break che entrano in scena. Il tie-break è però dominato da Kostyuk, che poi scappa via nel secondo parziale e lo chiude in soli 24 minuti, quasi un terzo del tempo del primo set sull’ora e 25 minuti totali: 7-6(1) 6-0.

Il conto dei precedenti tra Potapova e Kostyuk è di 2-2, e sarà così che le due entreranno in campo domani per la seconda semifinale, quella che farà da seguito nella sessione serale a Cobolli-Zverev. Al pomeriggio, invece, vedremo Hailey Baptiste tentare di completare una corsa spettacolare contro la russa Mirra Andreeva. Una cosa è certa: potremmo vedere protagoniste diverse rispetto al solito, il che sarebbe anche qualcosa di interessante in tema WTA. E in positivo.