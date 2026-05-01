Gli Internazionali d’Italia 2026 si vedranno in tv in chiaro? Novità TV8 e quante partite saranno gratis

Gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis si terranno dal 5 (per le donne) e 6 (per gli uomini) al 17 maggio a Roma: il torneo combined, di categoria ATP Masters 1000 al maschile e WTA 1000 al femminile avrà per i tornei di singolare dei tabelloni a 96 (come a Madrid).

Per quanto concerne i diritti televisivi della manifestazione, la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Sky Sport, con canali precisi da definire, sia per gli uomini che per le donne, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà disponibile su Sky Go e NOW sia per il settore maschile che femminile.

Per quel che riguarda la diretta tv in chiaro del torneo, invece, questa sarà assicurata da SuperTennis HD per le donne e da TV8 HD per una incontro al giorno degli uomini, mentre la diretta streaming gratuita sarà fruibile su SuperTenniX per il torneo femminile e su tv8.it per un match al giorno di quello maschile.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv in abbonamento: Sky Sport (uomini e donne)

Diretta tv in chiaro: SuperTennis HD (donne) e una partita al giorno su TV8 HD (uomini)

Diretta streaming in abbonamento: Sky Go e NOW (uomini e donne)

Diretta streaming gratuita: SuperTenniX (donne) e una partita al giorno su tv8.it (uomini)