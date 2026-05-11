WTA Roma 2026, Gauff si testa con Jovic. Promette scintille la sfida Swiatek-Osaka

Aumenta l’importanza della posta in palio, cresce l’intensità delle partite e ogni punto pesa sempre di più nel lungo sprint che condurrà all’atto conclusivo. Gli ottavi di finale del torneo di singolare femminile caratterizzano il programma del lunedì della seconda settimana agli Internazionali d’Italia. L’eliminazione di Aryna Sabalenka ad opera di Cirstea è stata certamente la notizia più clamorosa di un sabato nel quale ha abbandonato il torneo anche la detentrice del titolo Jasmine Paolini, sconfitta al terzo set da Mertens dopo aver mancato tre match point nel dodicesimo gioco del secondo.

Nel derby americano Coco Gauff, finalista dello scorso anno, chiede il pass per i quarti alla connazionale Iva Jovic, sedicesima favorita del tabellone capitolino. La testa di serie numero tre è la candidata più autorevole per la conquista della finale e, di partita in partita, punta a migliorare la propria condizione in vista della difesa del titolo al Roland Garros. Jovic, la semifinale di Charleston e la finale di Hobart sono i migliori risultati del suo 2026, è giocatrice in costante ascesa che, con la potenza dei suoi colpi, può creare problemi anche alle prime della classe.

Promette scintille il confronto tra ex numero 1 nella sfida di chiusura del programma sulla BNP Paribas Arena. La giapponese Naomi Osaka, testa di serie numero 15, sfida infatti la polacca Iga Swiatek, quarta favorita del tabellone e artefice dell’eliminazione di Elisabetta Cocciaretto. In chiusura di giornata la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero 2, chiede alla ceca Karolina Pliskova, ex numero 1 del mondo, il lasciapassare per i quarti di finale.

Sorana Cirstea, ventiseiesima favorita del tabellone, torna in campo per affrontare la ceca Linda Noskova, testa di serie numero tredici. La rumena è giocatrice di grande esperienza e può gestire con grande maturità la pressione derivante dal match successivo ad un grande risultato. Noskova, che vanta come miglior risultato stagionale la finale ad Indian Wells persa contro la numero uno del mondo, punta a quel definitivo salto di qualità che possa consentirle di entrare in pianta stabile nella Top 10. In perfetta parità il bilancio dei precedenti con Cirstea che ha vinto in tre set il match disputato nei trentaduesimi di finale dell’ultimo torneo di Miami.

Nel match tra due sorprese, almeno in parte inattese, la russa Anna Kalinskaya sfida Jelena Ostapenko, numero 36 del ranking WTA. La giocatrice lettone ha sfruttato il buco creatosi in tabellone con il ritiro dell’americana Amanda Anisimova, mentre la testa di serie numero ventidue ha guadagnato l’ingresso tra le migliori sedici del torneo grazie alla vittoria contro Belinda Bencic. Kalinskaya conduce 3-0 nel bilancio dei confronti diretti.

Insegue ulteriori conferme Mirra Andreeva. La russa affronta Elise Mertens, ventunesima favorita del tabellone capitolino. La testa di serie numero otto è reduce dalla finale persa a Madrid contro l’ucraina Marta Kostyuk e vuole continuare il trend positivo per guadagnare ulteriore terreno nel ranking. La belga ha vinto la battaglia contro Paolini nei sedicesimi ed è un cliente sempre ostico anche per le prime della classe.

Nella parte bassa del tabellone Elina Svitolina, settima testa di serie, sembra avere il compito più facile contro Nikola Bartunkova. La giovane ceca, classe 2007, è però giocatrice in crescita da non sottovalutare e potrà scendere in campo senza alcun tipo di pressione. L’americana Jessica Pegula è certamente tennista di notevole solidità e conclamata qualità, ma in questa occasione dovrà sfoderare la miglior versione di sé per riuscire a tenere a freno le ambizioni di un’Anastasia Potapova vogliosa di continuare a crescere dopo la semifinale raggiunta a Madrid.

La delusione per la precoce eliminazione subita nel tabellone di singolare è certamente grande bisognerà però essere bravi a lasciarsela rapidamente alle spalle perché inizia il torneo di doppio e bisogna concentrarsi per poter riversare tutte le energie disponibili nella difesa di un titolo vinto lo scorso anno. Sara Errani e Jasmine Paolini, titolari della testa di serie numero uno, debuttano nel torneo di doppio contro le connazionali Gaia Maduzzi e Vittoria Paganetti.