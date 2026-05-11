LIVE Cobolli-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: match da non sottovalutare, in palio gli ottavi

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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Flavio Cobolli e l’argentino Thiago Agustin Tirante, valido per il terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma.

Il ventiquattrenne romano, numero 12 del mondo, fresco di best ranking ATP, punta a proseguire la sua marcia nel torneo di casa, con l’obiettivo di raggiungere per la prima volta in carriera gli ottavi di finale a Roma. Il suo avversario sarà un vero e proprio specialista della terra battuta, che come l’azzurro ha raggiunto la propria miglior classifica lunedì scorso.

Cobolli, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, ha superato il francese Terence Atmane in due set, con il punteggio di 7-6, 6-3. Per il classe 2001 argentino, invece, il percorso è stato più complicato: all’esordio ha vinto in rimonta contro l’azzurro Gianluca Cadenasso, per 6-7, 6-4, 6-0, pur trovandosi sotto di un set e di un break. Al secondo turno è arrivata una bella vittoria contro il britannico Cameron Norrie, per 6-3, 7-5. Nel 2026 il classe 2002 azzurro ha conquistato l’ATP 500 di Acapulco e ha raggiunto la finale nel 500 di Monaco di Baviera; a livello di Masters 1000 il miglior risultato è il quarto di finale ottenuto a Madrid due settimane fa. Per Tirante, attuale numero 69 del mondo, questo match sarà il secondo terzo turno consecutivo in un Masters 1000, dopo quello raggiunto nella capitale spagnola.

Tra i due giocatori ci sono tre precedenti, con l’azzurro (in vantaggio 2-1 nel computo totale) vincitore nel Challenger di Barletta nel 2021, per 6-1, 1-6, 7-5, e nel Challenger di Milano, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3. L’ultimo duello, invece, risale a marzo 2025, nel Masters 1000 di Miami, quando l’argentino sconfisse Cobolli 6-1, 3-6, 6-3.

Questa sfida sarà il quarto incontro della giornata di lunedì 11 maggio sul Campo Centrale. Il programma sarà aperto alle ore 11.00 dalla partita tra la romena Sorana Cirstea e la ceca Linda Noskova, a seguire andrà in scena il derby americano tra Coco Gauff e Iva Jovic. Grande attesa per il match delle ore 15.00 che vedrà impegnato l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del mondo, opposto all’australiano Alexei Popyrin. Non prima delle ore 19.00 sarà il turno di Cobolli, numero 10 del seeding, che se la vedrà con il venticinquenne di La Plata.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra l’azzurro Flavio Cobolli e l’argentino Thiago Agustin Tirante, valida per il terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma 2026: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!