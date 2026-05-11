Scherma, una magistrale Santuccio trionfa al Grand Prix di Medellin! Primo successo stagionale per l’azzurra

Notti magiche in Colombia! Alberta Santuccio ha infatti vinto la tappa valida per il Grand Prix 2025-2026 di scherma, specialità spada, andato in scena in questi giorni sulla pedana di Medellin. Dopo un percorso costellato di vittorie la nostra portacolori è salita per la prima volta in stagione sul gradino più alto, centrando il quarto podio complessivo di questa annata sportiva dopo i secondi posti di Fujairah e Wuxi e dopo il terzo piazzamento di Astana.

Il cammino di Alberta Santuccio è cominciato battendo l’ungherese Lil Buki per 15-9 e battagliando successivamente con la sudcoreana Hyein Lee, sconfitta per 15-13. Giunta agli ottavi è arrivata la disputa con la teutonica Alexandra Ehler, regolata per 13-9. Poi, ai quarti, la nostra portacolori si è ritrovata al cospetto della francese Louis Marie Alexandra, trovando una preziosissima vittoria che le ha concesso di assicurarsi un piazzamento di lusso. Ancora più ardua la sfida in semifinale, complice il confronto con la n.1 del ranking Marie Florence Candassamy, battuta per 11-9. In totale stato di grazia, la siciliana all’ultima stoccata si è aggiudicata la vittoria arginando all’ultima stoccata l’ungherese Eszter Muhari per 13-12 mettendo la ciliegina sulla torta ad una giornata perfetta.

Buona anche la cavalcata di Gaia Caforio, cominciata con una vittoria netta sulla rappresentante del Costa Rica Karina Dyner, superata per 15-5. Poi, al turno successivo, c’è stata anche il successo d’autorità contro la canadese Ruien Xiao, regolata per il 15-9, preludio del vìs-a-vìs con la già citata Louis Marie Alexandra agli ottavi, terminato con il risultato di 15-11 in favore della transalpina.

Da segnalare poi il diciottesimo posto di Giulia Rizzi; trentaduesima invece Alessandra Bozza, trentatreesima Rossella Fiamingo, trentaquattresima Sara Maria Kowalczyk, quarantesima Lucrezia Paulis, quarantatreesima Carola Maccagno, cinquantatreesima Federica Isola, cinquantottesima Nicol Foietta, sessantaduesima Gaia Traditi.