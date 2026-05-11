Internazionali d'Italia 2026 oggi in tv: orari 11 maggio, ordine di gioco, quale partita su TV8
Saranno 31 i match previsti oggi, lunedì 11 maggio, a Roma per gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000: 16 incontri di singolare con gli ottavi femminili ed il terzo turno maschile e 15 sfide di doppio con il primo turno maschile e femminile.
Saranno 7 i match con italiani protagonisti: nel singolare maschile Jannik Sinner affronterà l’australiano Alexei Popyrin, Flavio Cobolli sfiderà l’argentino Thiago Agustin Tirante, Mattia Bellucci incrocerà lo spagnolo Martin Landaluce, ed Andrea Pellegrino si misurerà con lo statunitense Frances Tiafoe.
Nel doppio femminile derby azzurro tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Gaia Maduzzi/Vittoria Paganetti, mentre nel doppio maschile Simone Bolelli ed Andrea Vavassori sfideranno l’indiano Yuki Bhambri ed il neozelandese Michael Venus, infine Luciano Darderi, assieme all’argentino Francisco Cerundolo, sfiderà lo statunitense Austin Krajicek ed il croato Nikola Mektic.
Gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253, inoltre il torneo WTA sarà visibile su SuperTennis HD e Sinner-Popyrin sarà fruibile in chiaro su TV8 HD. Diretta streaming su Sky Go e NOW, Tennis TV per l’ATP, SuperTenniX per la WTA, tv8.it per Sinner-Popyrin. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei match degli italiani.
CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026 OGGI
Lunedì 11 maggio
CAMPO CENTRALE
Dalle 11:00
[26] Sorana CIRSTEA ROU-[13] Linda NOSKOVA CZE
Non prima delle 12:30
[3] Coco GAUFF USA-[16] Iva JOVIC USA
Non prima delle 15:00
[1] Jannik SINNER ITA-Alexei POPYRIN AUS
Non prima delle 19:00
[10] Flavio COBOLLI ITA-Thiago Agustin TIRANTE ARG
Non prima delle 20:30
Karolina PLISKOVA CZE-[2] Elena RYBAKINA KAZ
BNP PARIBAS ARENA
Dalle 11:00
Mattia BELLUCCI ITA-[LL] Martin LANDALUCE ESP
[Q] Andrea PELLEGRINO ITA-[20] Frances TIAFOE USA
Non prima delle 15:00
[7] Elina SVITOLINA UKR-[LL] Nikola BARTUNKOVA CZE
[Q] Pablo LLAMAS RUIZ ESP-[7] Daniil MEDVEDEV
Non prima delle 18:00
[15] Naomi OSAKA JPN-[4] Iga SWIATEK POL
SUPERTENNIS ARENA
Dalle 11:00
[12] Andrey RUBLEV-[21] Alejandro DAVIDOVICH FOKINA ESP
[30] Brandon NAKASHIMA USA-[Q] Nikoloz BASILASHVILI GEO
[21] Elise MERTENS BEL-[8] Mirra ANDREEVA
[7] Simone BOLELLI ITA/Andrea VAVASSORI ITA-Yuki BHAMBRI IND/Michael VENUS NZL
[1] Sara ERRANI ITA/Jasmine PAOLINI ITA–[WC] Gaia MADUZZI ITA/Vittoria PAGANETTI ITA
PIETRANGELI
Dalle 11:00
Marcelo MELO BRA/Alexander ZVEREV GER-[5] Marcelo AREVALO ESA/Mate PAVIC CRO
Non prima delle 13:00
[22] Anna KALINSKAYA-Jelena OSTAPENKO LAT
Mariano NAVONE ARG-Hamad MEDJEDOVIC SRB
[5] Jessica PEGULA USA-[Q] Anastasia POTAPOVA AUT
Marie BOUZKOVA CZE/Alexandra PANOVA-[4] Gabriela DABROWSKI CAN/Luisa STEFANI BRA
COURT 13
Dalle 11:00
Xinyu JIANG CHN/Yifan XU CHN-[6] Anna DANILINA KAZ/Asia MUHAMMAD USA
Ulrikke EIKERI NOR/Quinn GLEASON USA-Nadiia KICHENOK UKR/Aleksandra KRUNIC SRB
Luciano DARDERI ITA/Francisco CERUNDOLO ARG-Austin KRAJICEK USA/Nikola MEKTIC CRO
[1] Harri HELIOVAARA FIN/Henry PATTEN GBR/Tommy PAUL USA/Ethan QUINN USA
Robert CASH USA/JJ TRACY USA-[3] Julian CASH GBR/Lloyd GLASSPOOL GBR
COURT 1
Dalle 11:00
[7] Cristina BUCSA ESP/Nicole MELICHAR-MARTINEZ USA-Jesika MALECKOVA CZE/Miriam SKOCH CZE
[4] Christian HARRISON USA/Neal SKUPSKI GBR-Orlando LUZ BRA/Rafael MATOS BRA
Theo ARRIBAGE FRA/Albano OLIVETTI FRA-Alex MICHELSEN USA/Learner TIEN USA
Alexander BUBLIK KAZ/Marc POLMANS AUS-Hugo NYS MON/Edouard ROGER-VASSELIN FRA
Non prima delle 16:00
Miyu KATO JPN/Andreja KLEPAC SLO-Laura SIEGEMUND GER/Vera ZVONAREVA
Benjamin KITTAY USA/Ryan SEGGERMAN USA-Sadio DOUMBIA FRA/Fabien REBOUL FRA
Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253, per WTA SuperTennis HD (in chiaro), Sinner-Popyrin in chiaro su TV8 HD.
Diretta streaming: Sky Go e NOW, per ATP Tennis TV, per WTA SuperTenniX, per Sinner-Popyrin tv8.it.
Diretta Live testuale: OA Sport per i match degli italiani.