Quale partita su TV8 oggi, ATP Roma 2026: orario 11 maggio, programma in chiaro, streaming

Continuano ad andare avanti gli Internazionali d’Italia 2026, e continua chiaramente a tenere banco la questione di TV8 con il match quotidiano che l’emittente detenuta da Sky trasmette in chiaro. Questa volta, e non è nemmeno una sorpresa, tocca a Jannik Sinner contro Alexei Popyrin.

Un fatto, se vogliamo, anche normale, visto che il numero 1 del mondo ha raccolto un numero di telespettatori molto vicino ai 2 milioni nell’esordio contro l’austriaco Sebastian Ofner. E, in particolare, nel chiaro di TV8 ha superato il milione, fatto non scontato per diversi ordini di motivi legati all’evoluzione della fruizione televisiva in Italia. Questa volta l’orario è pomeridiano, in linea con quanto già accaduto nel 2025 quando a Sinner toccò per due volte di fila quello slot prima di ritornare sempre nel serale prima della finale.

Il match che TV8 trasmetterà quest’oggi in chiaro sarà quello tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin. Oltre che, naturalmente, sul numero 8 del telecomando, il match sarà visibile in diretta streaming gratuita sul sito di TV8. A pagamento, invece, diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA SINNER-POPYRIN IN CHIARO SU TV8, ATP ROMA 2026

Lunedì 11 maggio

Campo Centrale

NP Ore 15:00 Sinner (ITA) [1]-Popyrin (AUS) – Diretta tv in chiaro su TV8, per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA SINNER-POPYRIN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv in chiaro: TV8

Diretta tv per gli abbonati: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming in chiaro: sito di TV8

Diretta streaming per gli abbonati: SkyGo, Now, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport