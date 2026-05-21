Tennis
WTA Rabat 2026, le semifinali saranno Udvardy-Kalinina e Teichmann-Marcinko
Si disputano tutti in data odierna i quarti di finale del WTA 250 di Rabat, in Marocco: sulla terra battuta africana il tabellone di singolare femminile, privo di tenniste italiane, si allinea alle semifinali, in programma domani, che saranno Udvardy-Kalinina e Teichmann-Marcinko.
Nella parte alta del tabellone la magiara Panna Udvardy, numero 7 del seeding, regola la colombiana Camila Osorio, sconfitta con lo score di 7-5 6-3, ma nel penultimo atto non ci sarà il derby ungherese, dato che l’ucraina Anhelina Kalinina elimina l’altra magiara Anna Bondar, testa di serie numero 5, per 6-4 7-5.
Nella parte bassa del main draw, invece, l’elvetica Jil Teichmann soffre molto più del previsto per avere ragione della wild card marocchina Yasmine Kabbaj, piegata al tiebreak del terzo set per 6-1 5-7 7-6 (6): in semifinale ci sarà la croata Petra Marcinko, numero 6, che elimina l’iberica Jessica Bouzas Maneiro, numero 2, per 6-3 6-4.
WTA 250 RABAT – RISULTATI 21 MAGGIO 2026
Quarti di finale
Panna Udvardy (Ungheria, 7) b. Camila Osorio (Colombia) 7-5 6-3
Anhelina Kalinina (Ucraina) b. Anna Bondar (Ungheria, 5) 6-4 7-5
Jil Teichmann (Svizzera) b. Yasmine Kabbaj (Marocco, WC) 6-1 5-7 7-6 (6)
Petra Marcinko (Croazia, 6) b. Jessica Bouzas Maneiro (Spagna, 2) 6-3 6-4