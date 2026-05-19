WTA Rabat 2026: avanti Tjen e Bouzas Maneiro, Nahimana e Kabbaj prendono in mano la storia

Si chiude anche la seconda giornata a Rabat, nel WTA 250 marocchino che definisce in maniera assoluta la composizione degli ottavi di finale. Poche, a dire la verità, le sorprese, e soltanto un paio le partite finite nel segno della lotta assoluta.

Esordiscono senza problemi le due teste di serie principali, l’indonesiana Janice Tjen e la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, opposte sia l’una che l’altra a svedesi provenienti dalle qualificazioni (ed è oramai rarissimo vederne in tabelloni principali WTA dopo il crollo di Rebecca Peterson). Punteggio molto simile: 6-1 7-5 a Cajisa Hennemann in u caso, 6-0 7-5 a Lisa Zaar nell’altro.

La sorpresa di maggior spicco la firma Sada Nahimana, che contro l’australiana Ajla Tomljanovic, in virtù del proprio 6-3 7-5, ripete quanto effettuato nel 2025, quando aveva regalato al Burundi la prima vittoria della storia in un torneo WTA.

Ma a gioire, come nazionalità, c’è anche il Marocco in virtù della vittoria di Yasmine Kabbaj, destinataria di una wild card, nei confronti della turca Berfu Cengiz. Da 15 anni, cioè da Nadia Lalami che arrivava ai quarti di finale, una marocchina non vinceva un match nel torneo. Piccole storie, in sostanza, all’interno di un quadro più ampio.

RISULTATI WTA RABAT 2026 OGGI

Tjen (INA) [1]-Hennemann (SWE) [Q] 6-1 7-5

Osorio (COL)-Martincova (CZE) 6-0 6-4

Nahimana (BUR) [WC]-Tomljanovic (AUS) 6-3 7-5

Starodubtseva (UKR) [4]-Fita Boluda (ESP) 6-4 6-2

Arango (COL)-Seidel (GER) 6-3 4-6 6-1

Kabbaj (MAR) [WC]-Cengiz (TUR) [PR} 7-6(4) 6-3

Maria (GER) [3]-El Jardi (MAR) [WC} 6-2 6-4

Kotliar (UKR) [WC]-Jones (GBR) 2-6 6-3 6-4

Bouzas Maneiro (ESP) [2]-Zaar (SWE) [Q] 6-0 7-5