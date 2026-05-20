WTA Rabat 2026, Bouzas Maneiro e Kalinina ai quarti. Eliminate Tjen e Maria, favola Kabbaj

Si sono delineati i quarti di finale del WTA di Rabat. Sulla terra rossa marocchina esce di scena la testa di serie numero uno, l’indonesiana Janice Tjen, che è stata sconfitta in tre set dalla colombina Maria Camilla Osorio con il punteggio di 6-3 3-6 6-0 dopo due ore e otto minuti di gioco. Osorio affronterà ora l’ungherese Panna Udvardy, che ha messo fine al sogno della burundese Sada Nahimana, battuta in due set per 6-4 6-1.

Continua, invece, la favola di Yasmine Kabbaj, numero 334 della classifica mondiale. La marocchina si è qualificata per i quarti di finale dopo aver sconfitto in due set la tedesca Tatjana Maria, numero 52 del mondo, per 6-2 6-4. La tennista di casa affronterà ora la svizzera Julie Teichmann, che ha superato l’americana Alycia Parks per 6-3 6-4.

Accede ai quarti anche la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, testa di serie numero due. L’iberica ha superato in rimonta la francese Fiona Ferro con il punteggio di 2-6 7-6 6-3 dopo una battaglia di due ore e tredici minuti di gioco. Bouzas Maneiro se la vedrà ora con la croata Petra Marcinko, che ha sconfitto anche lei in rimonta l’ucraina Yelyzaveta Kotliar per 5-7 6-2 7-6.

C’era un derby ucraino in questa giornata e ad uscirne vincitrice è stata Anhelina Kalinina, che ha sconfitto la connazionale Yulia Starodubtseva per 6-3 7-6 e adesso affronterà nei quarti di finale l’ungherese Anna Bondar, che ha superato la colombiana Emiliana Arango per 7-6 1-6 6-0.

RISULTATI WTA RABAT 2026 (20 MAGGIO)

Bouzas Maneiro (Esp) b. Ferro (Fra) 2-6 7-6 6-3

Teichmann (Sui) b. Parks (Usa) 6-3 6-4

Udvardy (Hun) b. Nahimana (Bur) 6-4 6-1

Marcinko (Cro) b. Kotliar (Ukr) 5-7 6-2 7-6

Kabbaj (Mor) b. Maria (Ger) 6-2 6-4

Osorio (Col) b. Tjen (Ina) 6-3 3-6 6-0

Bondar (Hun) b. Arango (Col) 7-6 1-6 6-0

Kalinina (Ukr) b. Starodubtseva (Ukr) 6-3 7-6