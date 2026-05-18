Ranking WTA (18 maggio 2026): Jasmine Paolini scivola fuori dalla top ten

Il ranking WTA è stato aggiornato al termine del 1000 di Roma: la bielorussa Aryna Sabalenka resta al comando, anche se la kazaka Elena Rybakina, si avvicina, mentre la polacca Iga Swiatek difende il terzo posto dall’attacco della statunitense Coco Gauff, quarta.

Scivola fuori dalla top ten l’azzurra Jasmine Paolini, che non difende il titolo a Roma e si ritrova in tredicesima posizione, mentre la vincitrice del torneo capitolino, l’ucraina Elina Svitolina, guadagna tre posti e si issa in settima piazza.

L’altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, guadagna una posizione e si porta al numero 40, mentre tra le prime 200 del mondo ci sono Lisa Pigato, che si trova al numero 138, Lucrezia Stefanini, che è 154ma, Nuria Brancaccio, che invece si piazza 165ma, e Lucia Bronzetti, che si ritrova 173ma.

RANKING WTA

Lunedì 18 maggio 2026

1 Aryna Sabalenka 9960

2 Elena Rybakina 8705

3 Iga Swiatek 7273

4 Coco Gauff 6749

5 Jessica Pegula 6286

6 Amanda Anisimova 5958

7 Elina Svitolina 4315

8 Mirra Andreeva 4181

9 Victoria Mboko 3395

10 Karolina Muchova 3318

ITALIANE TRA LE PRIME 200

Lunedì 18 maggio 2026

13 Jasmine Paolini 2787

40 Elisabetta Cocciaretto 1320

138 Lisa Pigato 551

154 Lucrezia Stefanini 495

165 Nuria Brancaccio 463

173 Lucia Bronzetti 448