Tabellone WTA Rabat 2026: Janice Tjen prima testa di serie nell’appuntamento marocchino

Sorteggiato il tabellone principale di uno dei due tornei che chiudono il pre-Roland Garros, il WTA 250 di Rabat. L’evento marocchino, la cui campionessa Maya Joint sarà in campo a Strasburgo, ha ormai trovato sede in pianta stabile nella città che si affaccia direttamente sull’Atlantico. Tra tutte le sedi (Casablanca, Fes e Marrakech), vittorie italiane per Rita Grande, Alberta Brianti, Francesca Schiavone, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti.

Questa volta la testa di serie numero 1 è l’indonesiana Janice Tjen, famosa per avere un gioco quantomeno non comune rispetto alla generalità delle giocatrici al via. Potrebbero essere tanti gli incontri per lei di spicco a partire dal secondo turno, ma una volta superato quello forse i veri ostacoli li avrebbe in semifinale (Starodubtseva o Bondar).

In basso c’è la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, che potrebbe non avere troppi problemi fino ai quarti. Nondimeno, va detto che ci sono parecchie partite teoricamente scontate, praticamente meno perché dietro si nascondono tante, tantissime storie di wild card.

In casa Italia nessun’azzurra in main draw, ma ce n’è una che ci sta provando. Si tratta di Dalila Spiteri, che nel primo turno di qualificazioni ha battuto la spagnola Georgina Garcia Perez e nel secondo avrà la svedese Cajisa Hennermann. Tabellone cadetto nel quale è presente anche Vera Zvonareva: la russa ex numero 2 del mondo, a 41 anni, prova ancora a risalire la china e nel turno d’esordio ha battuto Diletta Cherubini 6-1 6-0.

TABELLONE WTA 250 RABAT 2026

Tjen (INA) [1]-Qualificata

Martincova (CZE)-Osorio (COL)

Nahimana (BUR) [WC]-Tomljanovic (AUS)

Vandewinkel (BEL)-Udvardy (UKR) [7]

Starodubtseva (UKR) [4]-Fita Boluda (ESP)

Waltert (SUI)-Kalinina (UKR) [PR]

Arango (COL)-Seidel (GER)

Hercog (SLO)-Bondar (HUN) [5]

Parks (USA) [8]-Uchijima (JPN)

Teichmann (SUI) [PR]-Grabher (AUT)

Kabbaj (MAR) [PR]-Cengiz (TUR) [PR]

El Jardi (MAR) [WC]-Maria (GER) [3]

Marcinko (CRO) [6]-Qualificata

Jones (GBR)-Kotliar (UKR) [WC]

Qualificata-Kovinic (MNE) [PR]

Qualificata-Bouzas Maneiro (ESP) [2]