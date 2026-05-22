Lucia Bronzetti si qualifica al Roland Garros 2026! L’azzurra approda al tabellone principale

Lucia Bronzetti accede al tabellone principale di singolare femminile del Roland Garros 2026 di tennis: nel terzo e decisivo turno delle qualificazioni l’azzurra approfitta del ritiro nel terzo set dell’ucraina Katarina Zavatska, giunto dopo 2 ore e 47 minuti sullo score di 3-6 7-6 (4) 3-0 per l’italiana, che nel corso del secondo parziale ha anche annullato tre match point consecutivi in risposta all’avversaria.

Nel primo set l’azzurra parte male e dopo un secondo game lungo 16 punti, alla quinta occasione cede la battuta, per poi finire sotto 0-3. Bronzetti continua a faticare al servizio, e nel sesto game alla terza palla break finisce sotto 1-5. L’azzurra ha un sussulto d’orgoglio, recupera uno dei due break di ritardo, poi tiene la battuta a zero ed accorcia fino al 3-5. Zavatska nel nono gioco va di nuovo a servire per il set e questa volta, senza offrire palle break, alla terza opportunità incamera la frazione sul 6-3 in 57 minuti.

Nella seconda partita in avvio si registra uno scambio di break a quindici, poi il canovaccio si ripete ancora tra quinto e sesto game, con Bronzetti costretta sempre ad inseguire e recuperare. L’azzurra, però, nel settimo gioco cede ancora la battuta, capitolando al terzo break point, e questa volta l’ucraina ne approfitta, confermando lo strappo a zero e portandosi sul 5-3.

L’azzurra resta in scia, poi annulla tre match point consecutivi nel decimo game e trova il controbreak che vale il 5-5. Nell’undicesimo gioco Bronzetti cede ancora la battuta a quindici, ma poi l’azzurra ha ancora la forza di trovare il controbreak, trascinando la contesa al tiebreak: Zavatska va sul 2-0, ma Bronzetti ribalta lo score e vola sul 4-2. L’azzurra allunga ancora sul 6-3 ed al secondo set point chiude sul 7-4 dopo 88 minuti.

Nella frazione decisiva Bronzetti domina, complice un problema fisico dell’avversaria: l’azzurra vince dodici dei primi quattordici punti giocati e vola sul 3-0 pesante. L’ucraina dopo 22 minuti è costretta ad alzare bandiera bianca e l’azzurra festeggia l’accesso al main draw.

Le statistiche al momento del ritiro dell’ucraina vedono Bronzetti in vantaggio sia in quanto a punti vinti, 92-84, sia in quanto a vincenti 33-32, ma soprattutto l’azzurra concede molti meno gratuiti, 13-34. L’italiana converte 7 delle 11 palle break avute a disposizione, cancellandone 9 delle 15 occasioni concesse all’avversaria.