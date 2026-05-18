Ugolini/Giulilei insidiano Tita/Banti per Los Angeles 2028. E l’impegno con Luna Rossa può incidere

Come già avvenuto nei precedenti due cicli olimpici, Ruggero Tita e Caterina Banti dovranno affrontare una dura selezione interna per poter rappresentare l’Italia nel camarano misto Nacra 17 alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il mitico equipaggio azzurro bi-campione olimpico e pluricampione mondiale sarà chiamato infatti ad un elettrizzante testa a testa con i nuovi campioni del mondo Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei prima di poter eventualmente gareggiare in California.

La decisione finale spetterà allo staff tecnico federale, ma saranno principalmente i risultati a dirimere la questione. Sta di fatto che l’Italia non potrà schierare nell’evento olimpico un equipaggio in grado di giocarsi sicuramente il podio e potenzialmente anche la medaglia d’oro, avendo a disposizione (come tutti gli altri Paesi qualificati) una sola barca per classe.

Ugolini/Giubilei stanno crescendo stagione dopo stagione e quest’anno sembrano aver effettuato un ulteriore salto di qualità, trasformandosi finalmente da “piazzati di lusso” a “vincenti” con il successo alla Semaine Olympique Française di Hyeres (in cui erano presenti anche Tita/Banti, quarti al rientro dopo due anni di stop venendo penalizzati da una rottura) e soprattutto con la conquista del loro primo titolo iridato nella baia di Quiberon.

Tita ha precisato che la sua priorità resta l’attività con Luna Rossa almeno fino al termine del suo percorso nell’America’s Cup 2027, quindi vedremo se ci sarà la possibilità di rivedere in azione Ruggero e Caterina da qui all’estate dell’anno prossimo. Anche Ugolini e Giubilei fanno parte del team Luna Rossa (sono entrambi nella lista allargata dei convocati per le regate preliminari di Cagliari questo weekend), seppur in ruoli diversi che consentono loro di tenere alta l’asticella nel Nacra 17 tra allenamenti e gare.