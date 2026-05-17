CAMPIONI DEL MONDO! Ugolini/Giubilei si consacrano e lanciano la sfida a distanza a Tita/Banti!

Missione compiuta! Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei riportano in Italia il titolo mondiale nel catamarano misto Nacra 17 (dopo il tris di Tita/Banti dal 2022 al 2024) e si mettono al collo il primo oro della carriera in un grande evento senior con in palio le medaglie. Dopo un percorso giovanile ricco di successi ed una lunga serie di ottimi piazzamenti a livello assoluto, la coppia romana è riuscita dunque nell’impresa di effettuare un ulteriore salto di qualità in occasione dei Campionati Mondiali 2026.

Nella baia di Quiberon gli azzurri si erano resi protagonisti nei giorni scorsi di una progressione strepitosa dopo un avvio di settimana abbastanza difficile, presentandosi alla doppia regata finale con un buon vantaggio di 8 punti sui padroni di casa francesi Tim Mourniac/Aloise Retornaz e addirittura 14 sui britannici campioni iridati uscenti John Gimson/Anna Burnet.

Ugolini/Giubilei, in passato già capaci di conquistare quattro medaglie ai Mondiali (tre argenti ed un bronzo), hanno rischiato di complicarsi la vita incappando in una falsa partenza nella prima prova di oggi ma avendo poi il merito di ricostruire una buona rimonta arrivando addirittura davanti alla barca transalpina e ipotecando di fatto il titolo con una regata d’anticipo.

A quel punto i 27enni romani si sono limitati a gestire l’ultimo atto, marcando gli unici avversari ancora aritmeticamente in grado di attaccarli e laureandosi ufficialmente campioni del mondo davanti a Mourniac/Retornaz e a Gimson/Burnet (costretti ad abdicare). Ugolini e Giubilei, in trionfo poche settimane fa anche a Hyeres nella prestigiosa Semaine Olympique Française, arricchiscono il loro palmares e lanciano soprattutto la sfida a distanza ai connazionali Ruggero Tita e Caterina Banti verso quella che sarà una spietata selezione interna verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.