America’s Cup, Regate preliminari Sardegna 2026: programma, orari, tv, streaming

Entra nel vivo il countdown in vista delle prime regate preliminari di America’s Cup, che si terranno questo weekend in Sardegna. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio il golfo degli Angeli ospiterà l’appuntamento inaugurale del lungo percorso di avvicinamento verso la 38ma edizione della Coppa America di vela, in programma a Napoli (per la prima volta nella storia in Italia) nel 2027.

A Cagliari vedremo in azione cinque dei sette sodalizi attualmente iscritti per la competizione sportiva ancora esistente più antica al mondo: il Defender Emirates Team New Zealand, il Challenger of Record GB1 ed i padroni di casa di Luna Rossa competeranno con due equipaggi ciascuno, mentre gli altri sfidanti Tudor Team Alinghi e La Roche-Posay Racing Team dovrebbero prendere parte alle regate sarde con un solo AC40. Previste otto regate di flotta ed infine un singolo match race (tra i migliori due team della fase di qualificazione) valevole come atto finale della settimana.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle regate preliminari di America’s Cup a Cagliari. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 3 (in chiaro) e per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Max; in diretta streaming sul canale Youtube dell’America’s Cup, Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO REGATE PRELIMINARI SARDEGNA AMERICA’S CUP 2026

Venerdì 22 maggio

15.00 Tre regate di flotta – Diretta tv su Rai 3, Sky Sport Uno e Sky Sport Max

Sabato 23 maggio

15.00 Tre regate di flotta – Diretta tv su Rai 3, Sky Sport Uno e Sky Sport Max

Domenica 24 maggio

15.00 Due regate di flotta e a seguire la finale Match Race – Diretta tv su Rai 3, Sky Sport Uno e Sky Sport Max

PROGRAMMA REGATE PRELIMINARI SARDEGNA AMERICA’S CUP: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 3, Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

Diretta streaming: canale Youtube dell’America’s Cup, Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.