Vela, l’Italia parte forte a Hyeres. Ritorno col botto per Tita/Banti, tanti azzurri in zona podio

Italia subito grande protagonista nella giornata d’apertura della 57ma Semaine Olympique Française, valevole come seconda tappa stagionale del Sailing Grand Slam 2026 (massimo circuito internazionale di vela olimpica) in corso di svolgimento nella baia di Hyeres. Quest’oggi si sono disputate le prime prove di qualificazione per tutte e dieci le classi olimpiche, con la bellezza di 705 atleti al via in rappresentanza di 59 Paesi.

Impossibile non cominciare il nostro riepilogo odierno dal Nacra 17, che ha visto il ritorno in gara dopo quasi due anni (per la prima volta dalle Olimpiadi di Parigi 2024) dei pluricampioni olimpici e mondiali Ruggero Tita/Caterina Banti, estremamente competitivi sin dalle prime regate con due secondi ed un primo posto che li proiettano in vetta alla graduatoria generale provvisoria insieme ai rivali britannici Gimson/Burnet e con 4 punti di vantaggio sui sorprendenti azzurri Federico Figlia di Granara/Caterina Sedmak. Solo undicesimi invece per ora i vice-campioni iridati in carica Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei.

Due equipaggi italiani in zona podio dopo tre prove anche nel 470 misto, con Elena Berta/Giulio Calabrò in testa alla generale scartando un decimo posto (3-1 gli altri score parziali) con un margine di 3 punti sui connazionali Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini (4-3-7) e sui britannici Wrigley/Harris (23-5-2). A ridosso della top10 in undicesima piazza anche i giovani azzurri Lisa Vucetti/Vittorio Bonifacio (21-40-3).

Nel doppio maschile 49er la miglior coppia italiana è quella composta da Alex Demurtas/Giovanni Santi, che occupa il 10° posto overall (9-1-14 nella flotta blu), ma restano in corsa attestandosi nella top20 provvisoria anche Lorenzo Pezzilli/Tobia Torroni 17mi e Valerio Marchesini/Leonardo Chistè 20mi. Grande partenza tra i 49erFX per Sofia Giunchiglia/Giulia Schio, capoliste dopo tre prove (1-2-2) seppur in una flotta non troppo folta e con tante assenze.

Nel Formula Kite comincia bene la settimana del campione mondiale Riccardo Pianosi, leader della classifica grazie a tre primi ed un secondo posto nel gruppo blu con una sola lunghezza di vantaggio sullo svizzero Gian Stragiotti e sul solito fuoriclasse singaporiano Max Maeder. Lontane dalla zona podio le italiane, con Tiana Laporte comunque decima in crescendo ed una discreta Giorgia Speciale 13ma.

Nel singolo femminile ILCA 6 l’azzurra più accreditata Chiara Benini Floriani è terza dopo due prove solide (1-6 nella flotta gialla) a -5 dalla leader irlandese Eve McMahon, ma parte bene anche Carolina Albano 10ma. Italia in top10 anche nell’ILCA 7 maschile con il settimo posto provvisorio di Lorenzo Brando Chiavarini (6-5 nel gruppo giallo), accogliendo con il sorriso anche i risultati di Paolo Freddi 11° e Antonio Pascali 16°.

Prosegue l’ottimo momento del windsurf tricolore, con Federico Alan Pilloni (che ha però uno scarto pesante) e Nicolò Renna rispettivamente al secondo e terzo posto della classifica maschile dietro solamente al sorprendente cinese Kun Bi dopo tre prove di slalom, mentre al femminile la campionessa olimpica in carica Marta Maggetti va in progressione e si attesta in terza posizione assoluta dopo quattro regate slalom. Bene anche la giovanissima marchigiana Medea Falcioni ottava.