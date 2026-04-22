Vela: Tita-Banti ancora in testa dopo il day-2 al Semaine Olympique Française. Tanti azzurri in Gold Fleet

Prosegue a passo spedito il cammino dell’Italia alla 57ª edizione della Semaine Olympique Française, evento velistico in scena questa settimana sulle acque di Hyères. In occasione del day-2 di competizioni i nostri ragazzi hanno confermato quanto di buono visto nel giorno inaugurale, in molti casi restando al comando della classifica in vista della Gold Fleet, la cui partenza è prevista domani.

E’ il caso del duo delle meraviglie composto da Caterina Banti e Ruggero Tita che, nei Nacra17, è rimasto in testa con 9 punti netti conservando un vantaggio importante rispetto agli argentini Mateo Majdalani-Eugenia Bosco, secondi con 22 davanti ai britannici John Gimson-Anna Burnet, terzi con 24 perdendo una piazza rispetto a ieri. Non lontani dalla top 3 poi Maria Giubilei-Gianluigi Ugolini, quinti con 29 punti netti.

Bene anche Riccardo Pianosi, leader nella Formula Kite con un contingente di 8 punti netti, gli stessi del rivale di sempre, il rappresentante di Singapore Maximilian Maeder, secondo con 33 punti totali (contro i 34 dell’azzurro). Occhio poi all’elvetico Gian Stragiotti, terzo con 10, mentre in campo femminile ha perso una posizione Tiana Laporte, undicesima a quota 59. Svetta invece la transalpina Lauriane Nolot, avanti rispetto alla cinese Si Wang e all’argentina Catalina Turienz.

Leadership provvisoria anche per Giacomo Ferrari-Alessandra Dubbini, primi nel 470 misto con 11 punti a due lunghezze di distanza dai britannici Martin Wrigley-Bettine Harris, secondi con 13. Si avvicinano minacciosamente poi gli iberici Jordi Xammar Hernandez-Martez Cardona Alcàntara, terzi con 16 superando Elena Berta-Giulio Calabrò, quarti con 18. Da menzionare in top 10 anche la presenza di Emma Maltese-Marcello Miliardi, saliti di colpi e capaci di raccogliere 42 punti.

Nel 49r situazione invariata con la settima posizione di Lorenzo Pezzilli-Tobia Torroni con 27 punti netti, mentre ai piani alti sorridono Andrew Mollerus-Trevor Bornarth, adesso al comando delle operazioni con 16 regolando gli irlandesi Robert Dickson-Sean Waddilove, secondi con 18, ed i neozelandesi Sam Bacon-Blake Mcglashan, terzi con 20. Perdono una posizione, ma rimangono alte nel 49erFx Sofia Giunchiglia-Giulia Schio, seconde con 18 con due lunghezze di gap sul binomio cinese formato da Yingqian Wang-Xiaoya Su, prime con 16. Al terzo posto ci sono invece le australiane Laura Harding-Anie Wilmot con 25 punti netti.

Una posizione in meno anche per Chiara Benini Floriani, in questo momento seconda nell’ILCA6 con 13 ma comunque vicina alla nuova leader neerlandese Maxime van De Werken-Jonker, prima con 12. Cresce poi l’australiana Zoe Thompson, terza con 16, sesta Emma Mattivi con 23 punti. Recupera pian piano anche Lorenzo Brando Chiavarini, adesso sesto nell’ILCA7 scalando ben sette caselle avvicinandosi con 12 punti al vertice, occupato dal britannico Micheal Beckett, primo con 3 davanti al compagno di squadra Eliot Hanson, secondo con 5, ed al transalpino Lorenzo Mayer, terzo con 6.

Si è attestato poi al top anche Nicolò Renna nell’IQFoil maschile. L’azzurro guarda tutti dall’alto dopo il day-2 con 14 punti effettuando così il sorpasso su Jun Bi, secondo con 16. Invariato il terzo posto del francese Louis Pignolet con 20. Sesto Federico Alan Pilloni con 26. La cinese Zheng Yan è avanti nella categoria femminile con 20, gli stessi della neozelandese Aimee Bright, al posto d’onore con 20, due in meno dell’israeliana Tomas Steinberg, terza con 22. Perde leggermente quota Marta Maggetti, seconda ieri ed oggi quarta con 22. Settima invece Medea Falcioni con 52.

Domani, mercoledì 22 aprile, cominceranno le Gold Fleet per ciò che concerne i primi 24 classificati nell’iQFoil, per i 20 nel Kite maschile, per i 45 nell’ILCA 6 e 7, per i 19 nel 470 misto, per i 20 nel 49er e per i 18 nel Nacra17.