Vela, Riccardo Pianosi eliminato in semifinale ai Mondiali di Formula Kite. Tris iridato per Maeder

Vanno ufficialmente in archivio con la conclusione delle Medal Series i Campionati Mondiali di Formula Kite 2026, andati in scena questa settimana nelle acque portoghesi di Viana do Castelo. Ultima giornata che lascia l’amaro in bocca all’Italia ed in particolare a Riccardo Pianosi, eliminato in semifinale ed escluso quindi dal podio iridato.

Il fenomenale marchigiano ha fallito dunque la missione di replicare la medaglia d’oro ottenuta lo scorso settembre a Cagliari nella passata edizione del Mondiale, dovendosi accontentare di un quinto posto sicuramente da non buttare via ma comunque deludente per il potenziale dell’atleta e per le aspettative della vigilia. Pianosi ha visto sfumare la possibilità di giocarsi il podio terminando in terza piazza la semifinale alle spalle dell’austriaco Valentin Bontus e del sorprendente brasiliano Lucas Fonseca.

Il rider azzurro è stato il primo degli esclusi dalla Finale, che ha visto la vittoria al primo colpo di uno strepitoso Max Maeder. Il fuoriclasse singaporiano si è reso protagonista di un percorso eccezionale in questa settimana di regate, dominando l’Opening Series (con 17 primi e 2 secondi posti su 19 prove) per poi imporsi anche nell’ultimo atto aggiudicandosi il terzo titolo mondiale della carriera a soli 19 anni. Nella gara femminile è arrivato il trionfo della francese Lauriane Nolot.