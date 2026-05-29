Boris Becker: “Jannik Sinner ha un problema. La mia previsione era corretta”

Boris Becker ha parlato ad Eurosport dopo l’eliminazione di Jannik Sinner nel secondo turno del Roland Garros 2026 di tennis, provando ad analizzare i fattori che hanno portato al tracollo dell’azzurro nel corso del match contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo.

Le motivazioni alla base del malessere del numero 1 del mondo: “Questa è la più grande sorpresa dei tornei del Grande Slam degli ultimi anni. Jannik Sinner era considerato imbattibile: aveva vinto a Monte-Carlo, Madrid e Roma in modo impressionante. Questo è il suo grande problema: soprattutto quando le partite dello Slam si protraggono fino al terzo set o quando la tensione sale, spesso incorre in difficoltà fisiche, forse anche mentali. All’inizio di questa settimana mi è stato chiesto chi sarebbe stato il più grande avversario di Sinner a Parigi. La mia risposta è stata: il meteo. E lo abbiamo visto di nuovo“.

Un calendario troppo fitto ha aggravato la situazione: “Jannik è stato costantemente in viaggio dall’inizio di marzo. Ha giocato in California e Florida, poi a Montecarlo, Madrid e Roma, e ha continuato a vincere. Questo ragazzo si è semplicemente sentito esausto. È umano e ha semplicemente avuto una brutta giornata. Non so se sia stato il caldo. Gioca per due ore e all’improvviso inizia a mostrare segni di crampi. Faccio fatica a crederci, secondo me è tutta colpa sua. Mi è piaciuto che non abbia cercato scuse e abbia semplicemente detto: ‘È stata colpa mia’. Era completamente svuotato. Può succedere a chiunque“.

La rilevanza dell’aspetto mentale in questo episodio: “Nelle ultime settimane aveva giocato come se venisse da un altro pianeta, sempre concentrato, sempre pronto a rispondere alle domande di tutti, questa partita è stata semplicemente una di troppo. Quali possono essere le ragioni di questo calo di rendimento? Non può essere un problema fisico, deve essere mentale. Non sappiamo cosa gli stia succedendo dentro. Quanta pressione si sta mettendo addosso? Ha detto di aver dormito male. Quando si pensa troppo e si è nervosi, è difficile dormire“.