Roland Garros 2026 oggi: orari 30 maggio, tv, streaming, italiani in campo

Si completano il terzo turno dei tabelloni di singolare ed il secondo di quelli di doppio del Roland Garros 2026 di tennis: oggi, sabato 30 maggio, saranno impegnati nel complesso tre italiani, tutti in singolare, mentre non ce ne saranno in campo in doppio.

Nel singolare maschile vedremo nuovamente all’opera gli azzurri Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, impegnati rispettivamente contro il belga Raphael Collignon, l’argentino Francisco Comesana, e lo statunitense Learner Tien.

La settima giornata del Roland Garros non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 1 HD (16.30-23.30), Eurosport 2 HD (11.00-21.00), Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match degli azzurri impegnati.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2026

Sabato 30 maggio

COURT PHILIPPE-CHATRIER – dalle ore 12:00

Flavio COBOLLI (ITA) [10] vs Learner TIEN (USA) [18]

Diane PARRY (FRA) vs Amanda ANISIMOVA (USA) [6]

Non prima delle ore 16.00

Coco GAUFF (USA) [4] vs Anastasia POTAPOVA (AUT) [28]

Non prima delle ore 20.15

Felix AUGER-ALIASSIME (CAN) [4] vs Brandon NAKASHIMA (USA) [31]

COURT SUZANNE-LENGLEN – dalle ore 11:00

Iva JOVIC (USA) [17] vs Naomi OSAKA (JPN) [16]

Aryna SABALENKA [1] vs Daria KASATKINA (AUS)

Moise KOUAME (FRA) vs Alejandro TABILO (CHI)

Jaime FARIA (POR) vs Frances TIAFOE (USA) [19]

COURT SIMONNE-MATHIEU – dalle ore 11:00

Maria SAKKARI (GRE) vs Maja CHWALINSKA (POL)

Non prima delle ore 13.00

Matteo BERRETTINI (ITA) vs Francisco COMESANA (ARG)

Victoria MBOKO (CAN) [9] vs Madison KEYS (USA) [19]

Q.Halys/PH.Herbert-C.Harrison/N.Skupski

COURT 14 – dalle ore 11:00

Francisco CERUNDOLO (ARG) [25] vs Zachary SVAJDA (USA)

Anna KALINSKAYA vs Camila OSORIO (COL)

Matteo ARNALDI (ITA) vs Raphael COLLIGNON (BEL)

L.Siegemund/V.Zvonareva (11)-F.Ferro/D.Parry

COURT 7 – dalle ore 12:00

Diana SHNAIDER [25] vs Oleksandra OLIYNYKOVA (UKR)

Non prima delle ore 13.30

Juan Manuel CERUNDOLO (ARG) vs Martin LANDALUCE (ESP)

L.Jeanjean/G.Blancaneaux-E.Routliffe/A.Goransson

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

