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Internazionali d'ItaliaTennis

Federica Urgesi esce agli Internazionali d’Italia: troppa Golubic per lei a Roma

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4 minuti fa

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Federica Urgesi
Federica Urgesi / IPA Sport / Domenico Cippitelli

Alla fine dei conti, per Federica Urgesi gli Internazionali d’Italia si chiudono col sorriso. Nonostante tutto. Dopo due giorni davvero intensi, e dopo tutto il percorso fatto per arrivare nel tabellone principale, alla fine prevale l’esperienza della svizzera Viktorija Golubic. Ma il 6-1 6-1 in un’ora e 5 minuti non parla di molte cose accadute in questi giorni. Per la cronaca, Golubic avrà l’australiana Maya Joint.

La svizzera comincia subito forte: il tennis di Urgesi ha dei crismi di bellezza, ma il più delle volte c’è soprattutto un discorso sia di potenza che di esperienza nella gestione di colpi e situazioni a valere. Golubic sale subito sul 2-0, poi, dopo un quarto game combattuto, allunga sul 4-0. L’italiana è comunque su un livello che cerca di essere, almeno a tratti, su quello dell’avversaria, cui riesce a togliere la battuta nel quinto gioco, ma giungono di lì otto punti su nove che danno all’elvetica il 6-1.

Un po’ caotico l’inizio di secondo set, con due break uno dietro l’altro e, alla fine, un terzo game che potrebbe dare a Urgesi il primo margine per respirare un po’. Nonostante cinque occasioni, non ce n’è la possibilità, e anzi è Golubic a piazzare il break che lancia il primo di ulteriori cinque giochi consecutivi. Vero è che, anche per come va il parziale, qui c’è molta più lotta e almeno un’altra volta l’azzurra un game potrebbe vincerlo e restare in campo maggiormente. Alla fine dei conti, però, 6-1 6-1 è.

Pesa tanto, anzi tantissimo, il fatto che Urgesi abbia poco e nulla dalla prima: 38%-62%, con la seconda che subisce notevolmente gli effetti di questo (15%-54%). Resta ora la chance di poter salire ulteriormente in classifica e, perché no, arrivare ad avere il ranking sufficiente al fine di tentare le qualificazioni Slam.

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