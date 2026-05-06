Basiletti-Tomljanovic oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming

Oggi, mercoledì 6 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente in campo per dare un seguito alla sua favola. L’azzurra, proveniente dalle qualificazioni, si è guadagnato l’accesso al main draw degli Internazionali d’Italia 2026, sorprendendo nel percorso intrapreso nel tabellone cadetto.

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Vittorie che hanno posto l’accento sulle capacità della tennista tricolore, che cercherà di sfruttare l’effetto a sorpresa nella sfida odierna contro l’australiana Ajla Tomljanovic. Un incontro, sulla carta, chiuso e favorevole all’aussie, ma se Basiletti dovesse trovare le soluzioni messe in mostra nel corso delle qualificazioni, allora potremmo avere un match.

La tennista nostrana cercherà anche di sfruttare il tifo del pubblico per sciorinare un’altra prestazione di rilievo. Tomljanovic è giocatrice che non spicca per continuità, essendo dotata però di un tennis in cui sa fare un po’ tutto. Tuttavia, le problematiche a volte al servizio e a volte col dritto non le hanno permesso di fare il grande salto di qualità.

La partita tra Noemi Basiletti e Ajla Tomljanovic valida per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Il match si disputerà sul campo BNP Paribas Arena e sarà il quinto e ultimo nel programma che avrà inizio alle ore 11:00. La copertura televisiva sarà affidata ai canali di Sky Sport e il palinsesto preciso sarà annunciato in mattinata, nonché su SuperTennis HD. In streaming si potrà seguire su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

BASILETTI-TOMLJANOVIC WTA ROMA 2026 OGGI

Mercoledì 6 maggio

BNP Paribas Arena – ore 11:00

Jenson Brooksby USA vs Sebastian Baez ARG

Lisa Pigato ITA vs Tyra Caterina Grant ITA

Lilli Tagger AUT vs Maria Sakkari GRE Non prima 14:00

Pablo Carreno Busta ESP vs Alejandro Tabilo CHI

Noemi Basiletti ITA vs Ajla Tomljanovic AUS

PROGRAMMA BASILETTI-TOMLJANOVIC WTA ROMA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211). *In mattinata si conoscerà il canale preciso di Sky Sport.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennix

Diretta streaming: OA Sport