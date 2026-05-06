Cocciaretto-Kraus oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming

Si tinge d’azzurro la sessione serale del Campo Centrale nella seconda giornata degli Internazionali d’Italia. Nell’incontro valevole per il primo turno del singolare femminile Elisabetta Cocciaretto affronta l’austriaca Sinja Kraus, numero 124 del ranking WTA. Il match, primo della sessione serale, inizierà non prima delle 19:00.

LA DIRETTA LIVE DI GRANT-PIGATO (2° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI URGESI-GOLUBIC (2° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-MUNAR (3° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI BASILETTI-TOMLJANOVIC (4° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-KRAUS DALLE 19.00

LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-BLOCKX NON PRIMA DELLE 20.30

La numero due d’Italia punta a ritrovare lo smalto che all’inizio dell’anno le ha permesso di vincere da dominatrice incontrastata il torneo di Hobart e di raggiungere i quarti in quello di Doha. La marchigiana, dopo un 2025 molto complicato, si è letteralmente ritrovata e ha confermato il suo valore dimostrando di essere una pedina chiave per i successi dell’Italia in Billie Jean King Cup.

La ventiquattrenne austriaca ha ottenuto il pass per il tabellone principale superando nel match decisivo una rivale quotata come la romena Elena Gabriela Ruse. Non esistono precedenti tra le due giocatrici che si affrontano per la prima volta nel circuito. Chi vince si qualifica per il secondo turno contro l’americana Emma Navarro, testa di serie numero 28.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Cocciaretto-Kraus, valevole per il primo turno del WTA 1000 di Roma. Il match verrà trasmesso in diretta tv su SuperTennis (in chiaro) e su Sky Sport (canale esatto da definire); in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COCCIARETTO-KRAUS WTA ROMA 2026

Mercoledì 6 maggio

Campo Centrale-dalle 11:00

Lucrezia Stefanini (ITA, WC)-Jelena Ostapenko (LAT)

Non prima delle 13:00

Hubert Hurkacz (POL)-Yannick Hanfmann (GER)

A seguire

Matteo Arnaldi (ITA, WC)– Jaume Munar (ESP)

Non prima delle 19:00

Elisabetta Cocciaretto (ITA)-Sinja Kraus (AUT) – Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211)

Non prima delle 20:30

Federico Cinà (ITA, WC)-Alexander Blockx (BEL

PROGRAMMA COCCIARETTO-KRAUS: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211)

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.