Urgesi-Golubic oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming

Federica Urgesi affronterà quest’oggi forse il match più importante nella sua carriera. La classe 2005 affronta per la seconda volta il Foro Italico di Roma: aveva già giocato agli Internazionali l’anno scorso contro Bianca Andreescu, ma questa volta arriva dopo aver passato le qualificazioni.

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E l’ha fatto in grande stile, con due partite di eccellente fattura contro la messicana Renata Zarazua e la slovena Veronika Erjavec. Adesso c’è una delle giocatrici più esperte del circuito, la svizzera Viktorija Golubic, che però ha faticato in maniera particolare in questo inizio di stagione. Si tratta, dunque, di una chance che può rivelarsi davvero utile per sviluppare ancora un tennis fatto di criterio e, perché no, di alcuni vincenti che in questi giorni hanno fatto alzare in piedi il pubblico delle sue partite.

Il match tra Federica Urgesi e Viktorija Golubic si giocherà oggi come secondo match dalle ore 11:00 sulla SuperTennis Arena dopo Zhang-Altmaier. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire), SuperTennis (in chiaro e 212 Sky) e streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA URGESI-GOLUBIC, WTA ROMA 2026 OGGI

Mercoledì 6 maggio

SuperTennis Arena

Ore 11:00 Zhang (CHN)-Altmaier (GER) – 1° turno ATP

A seguire Golubic (SUI)-Urgesi (ITA) [Q] – 1° turno WTA – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), SuperTennis (in chiaro e 212 Sky)

PROGRAMMA GRANT-PIGATO OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire), SuperTennis (in chiaro e 212 Sky)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis.

Diretta Live testuale: OA Sport