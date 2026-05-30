Triathlon
Triathlon, Cassandre Beaugrand vince ad Alghero davanti a Beth Potter e Lisa Tertsch
La tappa di Alghero, in Sardegna, delle World Triathlon Championship Series 2026 premia la francese Cassandre Beaugrand, campionessa olimpica in carica, nella gara individuale femminile andata in scena su distanza olimpica, con 1500 metri di nuoto, 40 chilometri di ciclismo e 10 chilometri di corsa.
Nella prima gara del massimo circuito internazionale a mettere in palio punti per il ranking olimpico, non ci sono molte soddisfazioni in casa Italia: Verena Steinhauser (Fiamme Oro) si classifica 26ma a 6’27” dalla testa, mentre Bianca Seregni (Fiamme Oro) è costretta al ritiro nel settimo giro della frazione di ciclismo.
Podio di livello stellare ad Alghero: ad imporsi è la francese Cassandre Beaugrand, campionessa olimpica in carica, che vince in 1:53:49, precedendo la britannica Beth Potter, bronzo a Parigi 2024, alla piazza d’onore a 4″ dalla vetta, e la teutonica Lisa Tertsch, campionessa del mondo uscente, che sale sul gradino più basso a 9″.
Resta ai piedi del podio la lussemburghese Jeanne Lehair, quarta a 20″, che precede la transalpina Leonie Periault, quinta a 27″, e la britannica Georgia Taylor-Brown, sesta a 51″, mentre si sale oltre il minuto di ritardo con la belga Jolien Vermeylen, settima a 1’02”.