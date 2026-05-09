Triathlon
Triathlon, Laura Lindemann vince a Chengdu nella World Cup. Asia Mercatelli prima delle italiane
Si sono disputate le gare individuali per quanto riguarda la tappa di Chengdu (Cina) valevole per la World Cup di triathlon 2026. Domani, infatti, il programma della tappa cinese vedrà la gara di staffetta mixed relay alle ore 14.00 locali, quindi le ore 07.00 italiane.
La prova femminile ha visto il successo della tedesca Laura Lindemann con il tempo complessivo di 55:27 dopo un finale testa a testa con la atleta indipendente Valentina Riasova mentre completa il podio cinese la britannica Kate Waugh con un solo secondo di distacco dalle prima due della classe.
Quarta posizione a 2 secondi dalla vetta per la spagnola Sara Guerrero Manso, quinta per la portoghese Mariana Vargem a 3 secondi, mentre in sesta troviamo la britannica Sian Rainsley a 8. Settima posizione per la tedesca Julia Brocker a 13 secondi dalla connazionale Lindemann, quindi ottave e none le australiane Aspen Anderson a 13 e Sophie Malowiecki a 14 secondi. Completa la top 10 infine la francese Ilona Hadhoum a 16.
La prima delle italiane a Chengdu è Asia Mercatelli che chiude in 18a posizione con il tempo di 56:07, quindi 23a Carlotta Missaglia in 56:21. Centra la 26a posizione Paola Sacchi in 56:25, quindi trentesima posizione per Beatrice Mallozzi in 56:38. Si ferma in 39a posizione Costanza Arpinelli in 56:57.