Triathlon, l’Italia punta a far bene nella gara casalinga di Alghero: 5 azzurri al via in Sardegna

Le World Triathlon Championship Series 2026 fanno tappa ad Alghero, in Sardegna: sabato 30 maggio si terranno le gare individuali del massimo circuito internazionale su distanza olimpica, con 1500 metri di nuoto, 40 chilometri di ciclismo e 10 chilometri di corsa. Saranno in palio punti per il ranking olimpico.

Saranno 99 gli atleti al via, dei quali 55 nella gara maschile e 44 nella prova femminile, tra i quali 5 italiani, ovvero Alessio Crociani (Fiamme Azzurre), Nicola Azzano (Carabinieri) ed Euan De Nigro (C.S. Carabinieri/Bressanone Nuoto) tra gli uomini e Verena Steinhauser (Fiamme Oro) e Bianca Seregni (Fiamme Oro) tra le donne.

Nella gara femminile, prevista alle ore 11.00, saranno in gara, tra le altre, la francese Cassandre Beaugrand, campionessa olimpica in carica, la britannica Beth Potter, bronzo a Parigi 2024, la teutonica Lisa Tertsch, campionessa del mondo uscente, e la lussemburghese Jeanne Lehair.

Nella prova maschile, programmata alle ore 14.00, invece, saranno al via l’australiano Matthew Hauser, campione del mondo in carica, il neozelandese Hayden Wilde, l’iberico David Cantero Del Campo, il transalpino Dorian Coninx, il lusitano Vasco Vilaca ed il brasiliano Miguel Hidalgo, vincitore lo scorso anno ad Alghero.