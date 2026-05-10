Triathlon, l’Italia chiude al sesto posto la mixed relay di Chengdu

Si è conclusa la tappa di Chengdu (Cina) della World Triathlon Cup 2026. Dopo le prove individuali disputate ieri, oggi è stata la volta della mixed relay con il successo della Spagna e il sesto posto dell’Italia.

La Spagna (Ana Carballo Gomez, Pelayo Gonzalez Turrez, Sara Guerrero Manso e Antonio Serrat Seoane) ha vinto la gara con il tempo complessivo di 1:22.22 precedendo per 11 secondi la Gran Bretagna (Sian Rainsley, Max Stapley, Jessica Fullagar e Jack Willis) mentre in terza posizione chiude il Canada a 31 secondi (Isla Britton, Tyler Mislawchuk, Sophia Howell e Martin Sobey).

Stesso tempo per gli Stati Uniti che, tuttavia, chiudono al quarto posto. Quinta posizione per la Francia in 1:23.06, sesta per l’Italia (Asia Mercatelli, Nicola Azzano, Carlotta Missaglia e Miguel Espuna Larramona) in 1:24.03. Settima posizione per l’Australia in 1:24.25, ottava per il Messico in 1:25.20, nona per la Cina in 1:25.39, mentre chiude la top 10 Hong Kong in 1:25.51.