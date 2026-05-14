Triathlon, a Yokohama in scena la seconda attesissima tappa delle World Series

Dopo l’esordio di Samarcanda dello scorso mese, le World Triathlon Series tornano in scena sabato 16 maggio sul classico percorso del WTCS di Yokohama (Giappone). Siamo pronti per vivere gare con un vero e proprio parterre de roi del quale, però, saranno assenti gli italiani. Saranno al via, tra gli altri, i campioni olimpici in carica Matt Hauser e Alex Yee, assieme a Miguel Hidalgo (numero 2 del circuito) e Tim Hellwig (numero 1).

Ovviamente il percorso è su distanza olimpica: la frazione di nuoto in porto, di 1,5 km su due giri, si trasforma in una frazione in bicicletta di 4 km su 10 giri, e infine si conclude con una corsa di 10 km su quattro giri fino al traguardo. Il via della gara maschile prenderà il via alle ore 6.00 italiane, le ore 13.00 locali.

Passiamo alla gara femminile. Con tre vittorie nelle ultime quattro gare delle World Series, non ci sono dubbi sul fatto che Beth Potter sia l’atleta più in forma in vista della gara di Yokohama di questo fine settimana. Su un percorso che conosce bene, in condizioni che probabilmente saranno molto migliori rispetto al freddo e alla pioggia battente dello scorso anno, la britannica cercherà di fare meglio del secondo posto del 2025. La favorita è lei ma le rivali non mancheranno. La gara scatterà alle ore 03.15 italiane, le ore 10.15 giapponesi.

PROGRAMMA WORLD SERIES YOKOHAMA 2026 (orari italiani)

Sabato 16 maggio

Ore 03.15 Gara elite femminile

Ore 06.00 Gara elite maschile