Triathlon
Triathlon, a Yokohama Matthew Hauser vince la gara su distanza olimpica delle World Series
La prova maschile delle World Triathlon Championship Series 2026 di Yokohama, in Giappone, andata in scena su distanza olimpica (1.5 km di corsa, 37.7 km di ciclismo, 10 km di corsa), viene vinta dall’australiano Matthew Hauser. Non c’erano italiani in gara.
L’australiano Matthew Hauser vince in solitaria completando il percorso in 1:38:48, tagliando il traguardo davanti al brasiliano Miguel Hidalgo, secondo in 1:39:08, a 0:20, ed all’altro australiano Luke Willian, che sale sul gradino più basso del podio in 1:39:16, a 0:28.
Quarta posizione per il norvegese Vetle Bergsvik Thorn, con il tempo di 1:39:21, a 0:33, che precede il britannico Alex Yee, quinto con il crono di 1:39:32, a 0:44, mentre è più staccato l’altro australiano Brayden Mercer, sesto in 1:40:29, a 1:41.
Settima piazza per il canadese Martin Sobey con il crono di 1:40:31, a 1:43, davanti all’altro britannico Jack Willis, ottavo in 1:40:48, a 2:00, mentre è nono il tedesco Tim Hellwig con il tempo di 1:40:59, a 2:11, infine completa la top ten lo statunitense Braxton Legg, decimo in 1:41:01, a 2:13.
ORDINE D’ARRIVO UOMINI ÉLITE (TOP 10)
1 Matthew Hauser AUS 1:38:48
2 Miguel Hidalgo BRA 1:39:08 +0:20
3 Luke Willian AUS 1:39:16 +0:28
4 Vetle Bergsvik Thorn NOR 1:39:21 +0:33
5 Alex Yee GBR 1:39:32 +0:44
6 Brayden Mercer AUS 1:40:29 +1:41
7 Martin Sobey CAN 1:40:31 +1:43
8 Jack Willis GBR 1:40:48 +2:00
9 Tim Hellwig GER 1:40:59 +2:11
10 Braxton Legg USA 1:41:01 +2:13