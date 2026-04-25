Triathlon
Triathlon, Bianca Seregni sfiora la top five nelle World Series di Samarcanda su distanza olimpica
Ottima sesta posizione per Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro) nella gara femminile su distanza olimpica (1500 metri a nuoto, 40 km di ciclismo, 10 km di corsa) della tappa delle World Series 2026 di triathlon andata in scena a Samarcanda, in Uzbekistan.
Il successo va alla britannica Beth Potter, che si impone con il tempo di 1:53:17, vincendo il duello con la transalpina Leonie Periault, seconda a 9″. Le prime due fanno il vuoto: gradino più basso del podio per la lussemburghese Jeanne Lehair, terza a 1’03”, mentre chiude al quarto posto la britannica Georgia Taylor-Brown, staccata di 1’15”, davanti alla statunitense Taylor Spivey, quinta a 1’36”.
Sesto posto per l’azzurra Bianca Seregni, con un ritardo di 1’48” dalla vetta, mentre è settima, con lo stesso tempo, la belga Jolien Vermeylen, bruciata sul traguardo dall’italiana. Ottava posizione per la britannica Sian Rainsley, che paga 1’52” di distacco, mentre è nona la tedesca Tanja Neubert, a 1’59”, davanti all’altra britannica Tilly Anema, decima a 2’04”.
Più staccate le altre due azzurre in gara: 16° posto per Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro), attardata di 2’45” dalla vincitrice odierna, mentre chiude in 25ma posizione Ilaria Zane (Jesolo Triathlon), che finisce con un distacco di 6’06” dalla testa.