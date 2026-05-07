Triathlon, torna la World Cup a Chengdu: gli azzurri cercano la grande prova

La stagione internazionale del triathlon si prepara per un fine settimana di estrema importanza. Stiamo parlando, infatti, della due-giorni della World Triathlon Cup di Chengdu in Cina che disputerà tra 9 e 10 maggio. Nella località cinese vivremo, nella giornata del sabato, le due gare elite maschile e femminile, mentre domenica 10 maggio il programma si chiuderà con la staffetta mixed relay. Le gare individuali si disputeranno sulla distanza sprint

Nella gara maschile saranno 65 gli atleti al via. I nomi di spiccono, ovviamente, saranno quelli del britannico Max Stapley, i francesi Tom Lerno, Nils Serre Gehri, Thomas Hansmaennel, Igor Dupuis e Nathan Grayel, l’australiano Brayden Mercer, quindi gli statunitensi Blake Bullard, Braxton Legg, Reese Vannerson e Sullivan Middaugh. Attenzione anche agli spagnoli Antonio Serrat Seoane e Izan Edo Aguilar, mentre per i colori azzurri saranno in gara Pietro Giovannini, Miguel Espuna Larramona e Nicola Azzano.

Anche per la gara femminile saranno 65 le iscritte. La pattuglia francese sarà composta da Ilona Hadhoum, Lea Coninx, Manon Laporte, Mathilde Gautier e Candice Denizot. Le statunitensi saranno Kelly Wetteland, Eleanor Beveridge, Ruth Pardy, Ellison Wolfe e Michelle Magnani. Le australiane al via saranno Aspen Anderson, Sophie Malowiecki, Ellie Hotink, Charlotte Derbyshire e Tara Sosinski, mentre le italiane saranno ben cinque: Asia Mercatelli, Beatrice Mallozzi, Costanza Arpinelli, Paola Sacchi e Carlotta Missaglia.

PROGRAMMA WORLD CUP CHENG 2026 (orari italiani)

Sabato 9 maggio

Ore 03.00 Gara maschile

Ore 05.00 Gara femminile

Domenica 10 maggio

Ore 08.00 Mixed relay