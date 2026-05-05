Toni Nadal rivela: “Zverev ha più timore di Sinner che di Alcaraz, ma per me lo spagnolo non é inferiore”

Secondo quanto riportato da Tennis World Italia, Toni Nadal, zio di Rafael, ha toccato alcuni argomenti d’attualità, parlando della finale di Madrid tra Jannik Sinner ed Alexander Zverev e dell’infortunio di Carlos Alcaraz, proponendo anche una novità regolamentare.

Il giudizio sull’atto conclusivo dell’ATP Masters 1000 di Madrid: “Una finale che finisce in meno di un’ora tra il numero 1 e il numero 3 non è normale. All’epoca chiesi a Zverev con chi preferisse giocare, se con Sinner o con Alcaraz, e lui mi rispose che preferiva Alcaraz, per lui Sinner è come irraggiungibile. Io non vedo Alcaraz al di sotto di Sinner“.

Nadal predica cautela sull’infortunio di Carlos Alcaraz, che salterà anche Roma ed il Roland Garros: “Non credo che la questione del numero 1 preoccupi troppo Alcaraz, l’importante è che si riprenda. Il polso è molto delicato, ricordo i problemi di Del Potro, sono sicuro che Carlos non forzerà“.

La proposta avanzata per rendere più appetibile lo spettacolo offerto: “I dirigenti dovrebbero fare qualcosa per modificare il gioco nel tennis, a volte è poco attraente. Una misura che proporrei per cambiare un po’ il tennis è giocare con una racchetta più piccola. Oggi la maggior parte delle partite si basa sul colpire il più forte possibile e non c’è tattica contro questo“.