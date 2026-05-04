ATP Roma 2026, il tabellone di Flavio Cobolli: battere Medvedev e Aliassime per sognare la semifinale con Sinner

La cerimonia di sorteggio svoltasi nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo ha stabilito il percorso dell’edizione 2026 degli Internazionali d’Italia, quinto Masters 1000 stagionale e terzo sulla terra. Gli appassionati nutrono grandi attese per una competizione in cui potrebbe finalmente tornare a vincere un giocatore italiano. In questo contesto Flavio Cobolli, tennista in costante ascesa, vuole provare a recitare un ruolo da protagonista per arrivare il più avanti possibile.

Il giocatore romano, dopo aver usufruito del bye al primo turno, affronta un debutto che potrebbe rivelare più di una difficoltà contro due giocatori talentuosi che nella giusta giornata possono essere clienti davvero temibili: il belga Zizou Bergs, superato nell’epica semifinale dell’ultima Davis, e il francese Terence Atmane. L’incrocio dei sedicesimi di finale dovrebbe proporre il confronto con il britannico Cameron Norrie, numero diciassette del tabellone; attenzione in quel settore anche all’argentino Thiago Augustin Tirante.

Gli ottavi di finale riservano, il confronto con una zona presieduta dal russo Daniil Medvedev, battuto nella battaglia degli ottavi di finale nella capitale spagnola, e dal francese Corentin Moutet, ma attenzione anche al greco Stefanos Tsitsipas che sta cercando di riguadagnare il terreno perduto nel ranking.

La strada diventerebbe poi decisamente più impegnativa a livello di quarti di finale con un ventaglio di possibili rivali che spazia da Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero quattro, al giovane brasiliano Joao Fonseca e al sempre temibile monegasco Valentin Vacherot.

La possibile semifinale potrebbe riservare l’incrocio tanto atteso con il connazionale e numero uno del mondo Jannik Sinner, vincitore degli ultimi cinque Masters 1000. Nel primo quarto di tabellone potrebbero provare a dirla loro anche lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero cinque, il russo Andrey Rublev, il francese Arthur Fils e il ceco Jakub Mensik.

I candidati più credibili per l’ultimo atto sono il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero due, la rientrante leggenda serba Novak Djokovic, terzo favorito del tabellone, il connazionale, e amico, Lorenzo Musetti, e il sempre temibile australiano Alex de Minaur. Da seguire con grande curiosità anche il cammino del giovane spagnolo Rafael Jodar.

I POSSIBILI AVVERSARI DI COBOLLI TURNO PER TURNO

Primo turno: bye

Secondo turno: Bergs / Atmane

Sedicesimi: Norrie/Tirante

Ottavi: Medvedev/Moutet

Quarti di finale: Auger-Aliassime/Fonseca/Vacherot

Semifinali: Sinner/Shelton/Rublev/Fils/Mensik

Finale: Zverev/Djokovic/Musetti/De Minaur/Jodar