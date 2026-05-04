ATP Roma 2026, il tabellone di Lorenzo Musetti: superare l’insidia Lehecka per poi ritrovare Djokovic nei quarti

Si è conclusa da pochi minuti la cerimonia di sorteggio del tabellone di singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2026. Il torneo ATP di Roma conosce il percorso che porterà, domenica 17 maggio, ad eleggere colui che succederà nell’albo d’oro a Carlos Alcaraz, vincitore dello scorso anno. Lorenzo Musetti affronta una tappa importante della sua stagione in una manifestazione nella quale difende la semifinale dello scorso anno.

Il toscano, testa di serie numero 8, usufruirà di un bye al primo turno per poi affrontare, al suo esordio, il vincente della sfida tra il francese Giovanni Mpetshi Perricard ed un giocatore proveniente dalle qualificazioni. L’insidioso test dei sedicesimi potrebbe riservare il duello con l’argentino Francisco Cerundolo, cliente sempre pericoloso sui campi in terra rossa.

Gli ottavi di finale potrebbero proporre una rivincita perché l’avversario più accreditato è il ceco Jiri Lehecka, testa di serie numero 11, che ha superato l’italiano negli ottavi del torneo di Madrid. Attenzione però in quel settore anche al norvegese Casper Ruud che ha voglia di risalire la classifica dopo aver perso i punti del 2025 ottenuti con la vittoria nella capitale spagnola.

Il possibile incrocio dei quarti di finale propone come avversari più accreditati il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero tre che rientra in gara dopo Indian Wells, e il russo Karen Khachanov, tredicesimo favorito del tabellone. Il nuovo incrocio con l’ex numero uno del mondo rappresenterebbe la rivincita dopo il beffardo ko che il carrarino ha dovuto subire nei quarti dell’Australian Open a causa del problema fisico che lo ha costretto al ritiro quando conduceva per due set a zero. L’eventuale semifinale aprirebbe le porte al confronto con l’ultimo quarto del tabellone, settore presieduto dall’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero cinque, e da Alexander Zverev, numero 3 del mondo e seconda testa di serie. Attenzione in quel settore anche allo spagnolo Rafael Jodar, testa di serie numero 32 e tra i giocatori più caldi del momento.

La sfida per il titolo potrebbe veder poi materializzato quello che rappresenta il sogno di tutti gli appassionati italiani, la finale tra due giocatori azzurri. Nella prima metà tabellone il candidato più autorevole ed il favorito assoluto per il successo finale è, senza dubbio, Jannik Sinner, ma anche un Flavio Cobolli in costante ascesa è pronto a giocare le proprie carte per andare più avanti possibile. Doveroso inserire nel novero dei candidati anche il canadese Felix Auger-Aliassime, quarto favorito del tabellone, il brasiliano Joao Fonseca e il russo Daniil Medvedev.

I POSSIBILI AVVERSARI DI MUSETTI TURNO PER TURNO

Primo turno: bye

Secondo turno: Mpetshi Perricard / qualificato

Sedicesimi: Francisco Cerundolo

Ottavi: Jiri Lehecka/Casper Ruud

Quarti di finale: Novak Djokovic/Karen Khachanov

Semifinali: Alexander Zverev/Alex de Minaur/Rafael Jodar

Finale: Jannik Sinner/ Flavio Cobolli/Felix Auger-Aliassime/Joao Fonseca/ Daniil Medvedev