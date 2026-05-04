ATP Roma 2026, il tabellone di Jannik Sinner: i possibili avversari turno per turno

Jannik Sinner è pronto a inaugurare una nuova fase della sua stagione sulla terra battuta. Agli Internazionali d’Italia 2026, il tennista altoatesino si presenta con i gradi di principale favorito, complice l’assenza di Carlos Alcaraz, uno dei pochi in grado di metterne in discussione la leadership.

Il debutto di Sinner è previsto al secondo turno, come da regolamento per le teste di serie più alte: al Foro Italico affronterà il vincente della sfida tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen. Un esordio che, sulla carta, non dovrebbe riservare particolari insidie, ma che servirà soprattutto a prendere ritmo in un contesto sempre carico di aspettative.

Guardando oltre, il possibile scenario del terzo turno apre a diverse letture: da una parte il suggestivo derby con Matteo Berrettini, dall’altra l’ipotesi più concreta di un confronto con Jakub Mensik. Proprio il giovane ceco rappresenta un riferimento recente e significativo: è stato infatti l’ultimo giocatore capace di battere Sinner in questo 2026, imponendosi nei quarti di finale del torneo di Doha.

Negli ottavi di finale, il nome che emerge con maggiore continuità è quello del francese Arthur Fils, avversario in crescita e potenzialmente pericoloso su questa superficie, seppur nettamente battuto alla Caja Magica. Più articolato il quadro dei quarti, dove si concentrano diversi profili di alto livello: Ben Shelton, Andrey Rublev, Alejandro Davidovich Fokina e Brandon Nakashima rappresentano alternative credibili in un turno che tradizionalmente alza l’intensità del torneo.

Il penultimo atto potrebbe invece proporre un confronto con la nuova generazione o con outsider in ascesa: tra i nomi più accreditati figurano Joao Fonseca, Felix Auger-Aliassime e anche l’italiano Flavio Cobolli, possibile sorpresa sostenuta dal pubblico di casa.

Infine, lo scenario della finale concentra inevitabilmente l’attenzione sui grandi nomi del circuito: Alexander Zverev — già sconfitto da Sinner nella recente finale di Madrid — resta uno dei candidati principali, insieme a Novak Djokovic. Senza dimenticare le possibili variabili rappresentate da Lorenzo Musetti e dallo spagnolo Rafael Jodar, che potrebbero inserirsi in un percorso tutt’altro che scontato.

Di seguito il tabellone di Jannik Sinner a Roma:

TABELLONE JANNIK SINNER ATP ROMA 2026

Primo turno – Bye

Secondo turno – Ofner / Michelsen

Terzo turno – Mensik / Berrettini / Popyrin

Ottavi di finale – Fils / Tiafoe / Sonego

Quarti di finale – Shelton / Rublev / Davidovich Fokina / Nakashima

Semifinale – Auger-Aliassime / Medvedev / Cobolli / Vacherot / Norrie / Fonseca

Finale – Zverev / Djokovic / De Minaur / Musetti