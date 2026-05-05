Andrea Pellegrino strappa la qualificazione al Foro Italico! Impresa da ricordare contro Landaluce

Al già folto gruppo azzurro presente nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia si aggiunge anche un eccezionale Andrea Pellegrino. Il tennista pugliese si è esaltato sui campi del Foro Italico e nell’ultimo turno delle qualificazioni ha superato il 20enne spagnolo Martin Landaluce, numero 94 del mondo e ottava testa di serie. Pellegrino si è imposto in tre set con il punteggio 6-3 2-6 6-2 dopo due ore e undici minuti di gioco.

Un buon rendimento al servizio per l’azzurro, che ha chiuso con quattro ace e il 73% di punti con la prima rispetto al 59% dello spagnolo. Il pugliese ha chiuso con 22 vincenti contro i 24 di Landaluce, che ha comunque commesso un numero notevole di errori non forzati in più rispetto a Pellegrino (44 contro 31).

Ottimo avvio di partita per Pellegrino, che si procura una palla break nel terzo game. Landaluce riesce a salvarsi, ma lo spagnolo ne concede altre due nel quinto gioco e questa volta il pugliese riesce a strappare il servizio allo spagnolo. Pellegrino tiene bene i successivi turni di servizio e nel nono game si procura ulteriore due palle break, che equivalgono anche a dei set point. L’azzurra sfrutta la seconda e si prende la prima frazione sul 6-3.

Nonostante un primo set dominato, Pellegrino si trova subito in difficoltà in avvio e deve cedere il servizio al termine di un primo game lunghissimo. L’inerzia della partita cambia, con Landaluce che toglie nuovamente la battuta all’italiano nel quinto gioco, scappando sul 4-1. Il numero 94 della classifica mondiale va a chiudere il secondo set sul 6-2.

Primi tre giochi del terzo set che vanno via velocemente, ma nel quarto game Pellegrino si porta sullo 0-40 e alla terza occasione riesce ad ottenere il break. Landaluce, però, ottiene l’immediato controbreak al termine di un lunghissimo quinto gioco. In quello successivo, però, Pellegrino si procura un’altra palla break e la sfrutta ancora portandosi sul 4-2. L’azzurro ha in mano nuovamente il match e nell’ottavo game al secondo match point chiude sul 6-2, staccando il biglietto per il tabellone principale degli Internazionali d’Italia.