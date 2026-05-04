Internazionali d'ItaliaTennis
Tabellone ATP Roma 2026: gli accoppiamenti dal 1° turno alla finale
Il tabellone del singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2026 di tennis è stato sorteggiato: l’ATP Masters 1000 di Roma vedrà al via il numero 1 del mondo, l’azzurro Jannik Sinner, che cercherà di vincere l’unico torneo di questa categoria che gli manca.
Il numero 1 del seeding avrà un bye all’esordio, al pari delle altre teste di serie azzurre, ovvero Lorenzo Musetti (8), Flavio Cobolli (10) e Luciano Darderi (18). Per Sinner al secondo turno uno tra l’austriaco Sebastian Ofner e lo statunitense Alex Michelsen, poi ottavi potenziali con il transalpino Arthur Fils.
Deve attendere per conoscere il nome del proprio avversario all’esordio, invece, Luca Nardi, che affronterà un qualificato, mentre Matteo Berrettini sfiderà l’australiano Alexei Popyrin. Matteo Arnaldi, fresco vincitore del Challenger di Cagliari, invece, esordirà contro lo spagnolo Jaume Munar.
TABELLONE ATP ROMA 2026
(1) Sinner bye
Ofner vs Michelsen
Popyrin vs Berrettini
(26) Mensik bye
(20) Tiafoe bye
Sonego vs Buse
Nardi vs (Q)
(15) Fils bye
(12) Rublev bye
Kecmanovic vs (Q)
(Q) vs J.M. Cerundolo
(21) Davidovich Fokina bye
(30) Nakashima bye
Bautista Agut vs Maestrelli
(Q) vs (Q)
(5) Shelton bye
(4) Auger-Aliassime bye
Shapovalov vs Navone
Medjedovic vs Royer
(27) Fonseca bye
(24) Etcheverry bye
Burruchaga vs Bellucci
Giron vs Cilic
(14) Vacherot bye
(10) Cobolli bye
Bergs vs Atmane
Tirante vs Cadenasso
(17) Norrie bye
(28) Moutet bye
Quinn vs (Q)
Tsitsipas vs Machac
(7) Medvedev bye
(8) Musetti bye
Mpetshi Perricard vs (Q)
(Q) vs Tabilo
(25) Cerundolo bye
(23) Ruud bye
Trungelliti vs Svajda
Struff vs (Q)
(11) Lehecka bye
(13) Khachanov bye
Ugo Carabelli vs Shevchenko
Muller vs van de Zandschulp
(22) Rinderknech bye
(31) Humbert bye
Marozsan vs Kopriva
Fucsovics vs (Q)
(4) Djokovic bye
(6) de Minaur bye
Arnaldi vs Munar
(Q) vs Borges
(32) Jodar bye
(19) Tien bye
Dzumhur vs Mannarino
Brooksby vs Baez
(9) Bublik bye
(16) Paul bye
Vukic vs (Q)
Hurkacz vs Hanfmann
(18) Darderi bye
(29) Griekspoor bye
Cinà vs Blockx
Zhang vs Altmaier
(2) Zverev bye