Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner a Roma? La proiezione turno per turno. E il vantaggio su Alcaraz…

Jannik Sinner sarà grande protagonista al Masters 1000 di Roma, che si disputerà sulla terra rossa del Foro Italico dal 6 al 17 maggio. Il fuoriclasse altoatesino si rimetterà in gioco dopo aver vinto gli ultimi quattro Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid) e ha allungato di forza in vetta al ranking ATP, distanziando sensibilmente lo spagnolo Carlos Alcaraz, alle prese con un infortunio ai polsi che lo ha costretto a rinunciare al torneo di casa, all’evento nella Capitale e anche al Roland Garros.

Il numero 1 del mondo svetta con 13.710 punti e può fare affidamento su un margine di 1.750 lunghezze nei confronti del grande rivale iberico (11.960 punti), considerando già gli scarti all’orizzonte: l’azzurro deve infatti onorare una cambiale da 650 punti per la finale raggiunta dodici mesi fa, mentre lo spagnolo alzò al cielo il torneo e incamerò 1.000 punti. Jannik Sinner potrà però incrementare il proprio bottino agli Internazionali d’Italia, mentre Carlos Alcaraz rimarrà al palo.

Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner al Masters 1000 di Roma turno per turno? La presenza al secondo turno (è una delle teste di serie) ha già garantito 10 punti, in caso di vittoria ne guadagnerebbe 50 per l’approdo al terzo turno. L’approdo agli ottavi assicura 100 punti, ai quarti il bottino salirebbe di 200 punti, che diventerebbero 400 in caso di semifinale e 650 per un’eventuale approdo all’atto conclusivo. Se dovesse alzare al cielo il trofeo allora il nostro portacolori si garantirebbe 1.000 punti e si proietterebbe a 14.700 punti.

PUNTI JANNIK SINNER A ROMA

Secondo turno: ne guadagna 10. Primo con 13.710 punti.

Terzo turno: ne guadagna 50. Primo con 13.750 punti.

Ottavi di finale: ne guadagna 100. Primo con 13.800 punti.

Quarti di finale: ne guadagna 200. Primo con 13.900 punti.

Semifinale: ne guadagna 400. Primo con 14.100 punti.

Finale: ne guadagna 650. Primo con 14.350 punti.

Vittoria: ne guadagna 1.000. Primo con 14.700 punti.

POSSIBILE VANTAGGIO SINNER SU ALCARAZ DOPO ROMA

Secondo turno: vantaggio di 1.750 punti.

Terzo turno: vantaggio di 1.790 punti.

Ottavi di finale: vantaggio di 1.840 punti.

Quarti di finale: vantaggio di 1.940 punti.

Semifinale: vantaggio di 2.140 punti.

Finale: vantaggio di 2.390 punti.

Vittoria: vantaggio di 2.740 punti.