Jannik Sinner giocherà di sera la prima partita a Roma? L’indizio dai prezzi dei biglietti…

Jannik Sinner farà il proprio esordio agli Internazionali d’Italia nella giornata di sabato 9 maggio, quando scenderà in campo per disputare il match di secondo turno contro il vincente del confronto tra l’austriaco Sebastian Ofner e lo statunitense Alex Michelsen. Il numero 1 del mondo partirà con tutti i favori del pronostico sulla terra rossa di Roma e punterà a proseguire la propria striscia di vittorie, che lo ha portato a conquistare quattro Masters 1000 consecutivi (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid).

Gli appassionati si stanno chiedendo in che fascia oraria giocherà effettivamente il fuoriclasse altoatesino: la comunicazione dettagliata e l’ordine di gioco verranno diffusi soltanto nel tardo pomeriggio di venerdì, ma spulciando tra i biglietti in vendita per le prossime giornate di gara al Foro Italico è emerso un dettaglio non di poco conto, che potrebbe rappresentare un serio indizio su quando Jannik Sinner esordirà a Roma.

Per le prime tre giornate (da mercoledì 6 a venerdì 8 maggio), i prezzi risultano mediamente più elevati per la sessione pomeridiana rispetto a quella serale. La situazione al botteghino si ribalterà, però, in occasione di sabato: in quel caso, infatti, il tagliando per seguire gli incontri sotto i riflettori richiederà un esborso più elevato rispetto a quello previsto per le partite alla luce del sole. Vista l’elevata domanda per ammirare da vicino le gesta di Jannik Sinner, è facile pensare che il numero 1 del mondo debutterà nella prima serata del sabato, rendendo il suo esordio a Roma un vero e proprio evento nazionalpopolare.

In caso di vittoria, l’azzurro tornerà in scena lunedì 11 maggio per disputare il terzo turno: in questo caso i prezzi della sessione diurna sono più onerosi e dunque Sinner potrebbe iniziare la settimana giocando nel pomeriggio. Indizi e non prove, per le conferme occorrerà aspettare ancora un paio di giorni.