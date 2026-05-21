Tabellone Roland Garros 2026: gli accoppiamenti dal primo turno alla finale del torneo maschile

Sono sette gli azzurri al via del tabellone principale di singolare maschile del Roland Garros 2026 di tennis, ai quali si unirà almeno un altro italiano, Andrea Pellegrino, che ha superato le qualificazioni, mentre è ancora in corso il match di Federico Cinà: il sorteggio ha stabilito il cammino degli azzurri nel main draw.

Jannik Sinner, numero 1 del seeding, inizierà contro la wild card transalpina Clement Tabur, mentre Matteo Berrettini esordirà contro il magiaro Marton Fucsovics. Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, numero 10 del tabellone, troveranno un qualificato o un lucky loser.

Mattia Bellucci inizierà il proprio cammino contro il transalpino Quentin Halys, mentre Luciano Darderi, testa di serie numero 14, inizierà contro l’austriaco Sebastian Ofner, infine Matteo Arnaldi esordirà contro il neerlandese Tallon Greekspoor, numero 29 del seeding.

TABELLONE MASCHILE ROLAND GARROS 2026

J.Sinner-C.Tabur

J.Fearnley-JM.Cerundolo

M.Landaluce-(Q)

V.Kopriva-C.Moutet

A.Rinderknech-(Q)

M.Fucsovics-M.Berrettini

E.Quinn-F.Comesana

S.Ofner-L.Darderi

A.Bublik-JL.Struff

(Q)-D.Shapovalov

J.Munar-H.Hurkacz

E.Spizzirri-F.Tiafoe

T.Griekspoor-M.Arnaldi

A.Muller-S.Tsitsipas

R.Collignon-A.Vukic

D.Merida-B.Shelton

F.Auger-Aliassime-D.Altmaier

S.Baez-RA.Burruchaga

L.Van Assche-P.Kypson

R.Bautista Agut-B.Nakashima

C.Norrie-AD.Vallejo

M.Cilic-M.Kouame

A.Tabilo-K.Majchrzak

(Q)-V.Vacherot

F.Cobolli-(Q)

Y.Wu-M.Giron

(Q)-Z.Zhang

C.Garin-L.Tien

F.Cerundolo-B.Van De Zandschulp

H.Gaston-G.Monfils

A.Popyrin-Z.Svajda

A.Walton-D.Medvedev

A.De Minaur-(Q)

A.Blockx-(Q)

M.Navone-J.Brooksby

T.Droguet-J.Mensik

TM.Etcheverry-N.Borges

M.Kecmanovic-F.Marozsan

(Q)-C.Ugo Carabelli

I.Buse-A.Rublev

C.Ruud-(Q)

H.Medjedovic-Y.Hanfmann

L.Sonego-(Q)

R.Hijikata-T.Paul

J.Fonseca-(Q)

(Q)-D.Prizmic

(Q)-V.Royer

G.Mpetshi Perricard-N.Djokovic

T.Fritz-N.Basavareddy

A.Shevchenko-A.Michelsen

J.Duckworth-G.Diallo

A.Kovacevic-R.Jodar

A.Davidovich Fokina-D.Dzumhur

(Q)-TA.Tirante

T.Kokkinakis-T.Atmane

P.Carreno Busta-J.Lehecka

K.Khachanov-A.Gea

(Q)-M.Trungelliti

(Q)-R.Opelka

S.Wawrinka-A.Fils

U.Humbert-A.Mannarino

Q.Halys-M.Bellucci

T.Machac-Z.Bergs

B.Bonzi-A.Zverev