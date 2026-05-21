Corretja su Djokovic: “La sua decisione dopo Roma mi ha stupito”

Nel Roland Garros che prende il via domenica 24 maggio c’è tanta curiosità intorno a Novak Djokovic. Il serbo, in assenza del detentore del titolo Carlos Alcaraz, potrebbe essere considerato come il possibile secondo favorito alle spalle di Jannik Sinner e, in caso positivo, potrebbe vincere il venticinquesimo Slam della carriera.

Alex Corretja, ex numero due ATP e opinionista di Eurosport, ha analizzato la situazione dell’ex numero uno del mondo in un’intervista rilasciata a TNT Sport. Lo spagnolo si è soffermato in particolare sulla condizione fisica del serbo e sulla difficoltà nel passare dal non giocare al disputare partite al meglio dei cinque set.

Le possibilità di vittoria del serbo a Parigi: “Trovo incredibile che sia ancora lì e che abbia ancora voglia di fare bene. Ero già contento di vederlo andare a giocare a Roma, nella speranza che disputasse qualche partita. Quando ha perso subito, mi sono detto: “Sicuramente giocherà di nuovo a Ginevra e proverà a disputare qualche partita prima del Roland-Garros”, ma non è successo. Quindi non so bene come si senta fisicamente, se sia pronto o meno. Non è così facile passare dal non giocare quasi per niente al disputare partite da cinque set. Ma penso che si dica: “Man mano che le partite e il torneo andranno avanti, ritroverò il ritmo che mi è mancato negli ultimi mesi”. È quindi un po’ delicato. Ha esperienza, e a volte, quando si gioca al Roland-Garros, è una questione di esperienza, ma anche la forma fisica deve esserci”.

Le possibilità di successo dell’ex numero uno del mondo possono aumentare se la condizione fisica lo assiste: “Non credo che ci siano più di cinque giocatori nel tabellone in grado di batterlo se sta bene ed è pronto. Se non è pronto, si può perdere contro chiunque, perché il tennis è così difficile al giorno d’oggi”