Sorteggio Roland Garros 2026: Sinner evita Djokovic, possibili incroci con Landaluce e Berrettini

Il percorso è stato tracciato. È calato il sipario sulla cerimonia del sorteggio del Roland Garros 2026. Assente per infortunio il campione in carica del 2025, Carlos Alcaraz, mentre Jannik Sinner — numero uno del mondo e finalista nell’ultima edizione — si presenta ai nastri di partenza come il grande favorito per conquistare l’unico Slam che ancora manca alla sua collezione, completando così il proprio percorso.

Il numero uno del ranking ATP debutterà contro la wild card francese Clément Tabur, in un cammino che potrebbe già proporre al terzo turno la sfida con il giovane talento spagnolo Martín Landaluce. Agli ottavi di finale, invece, potrebbe profilarsi un derby con Matteo Berrettini, chiamato all’esordio contro l’ungherese Márton Fucsovics. Nello stesso spicchio di tabellone è stato inserito anche Luciano Darderi, possibile avversario di Sinner negli ottavi, che inizierà il proprio torneo contro l’austriaco Sebastian Ofner.

Il sorteggio ha inoltre evitato a Sinner la presenza, nella propria metà di tabellone, di Novak Djokovic e di altri incroci potenzialmente insidiosi, come quelli con il brasiliano João Fonseca — possibile avversario di Djokovic al terzo turno —, lo spagnolo Rafael Jodar e il francese Arthur Fils. Nel quarto presidiato dall’azzurro figura anche l’americano Ben Shelton. Nella parte alta del tabellone trova spazio pure Matteo Arnaldi, atteso da un debutto complesso contro l’olandese Tallon Griekspoor.

In casa Italia, complice l’assenza di Lorenzo Musetti, i riflettori saranno puntati anche su Flavio Cobolli, che affronterà un giocatore proveniente dalle qualificazioni. L’azzurro è stato inserito nello stesso ottavo di Daniil Medvedev e potrebbe incrociare al terzo turno l’americano Learner Tien.

Per quanto riguarda gli altri italiani in tabellone, Lorenzo Sonego esordirà contro un qualificato, mentre Mattia Bellucci sfiderà il francese Quentin Halys. Bellucci è stato inserito nello stesso spicchio del numero due del seeding, Alexander Zverev, che debutterà contro il francese Benjamin Bonzi.

TABELLONE ROLAND GARROS 2026