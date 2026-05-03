Matteo Berrettini salva la top-100 nel ranking ATP, arriva un aiuto dalla Cina verso gli Internazionali d’Italia

Matteo Berrettini è stato sconfitto dal polacco Hubert Hurkacz nei quarti di finale del Challenger di Cagliari, dove si era presentato per cercare di conquistare punti preziosi per la classifica internazionale. La campagna sulla terra rossa del capoluogo sardo non è stata trionfale e si è conclusa prima di quanto si sperasse, ma il tennista italiano ha offerto dei buoni segnali e punta a uscire dal momento di difficoltà che sta attraversando da diverso tempo.

Il finalista di Wimbledon è riuscito a salvare la permanenza nella top-100 del ranking ATP: il romano occupa proprio la centesima piazza della graduatoria mondiale virtuale con all’attivo 625 punti e in questa posizione si presenterà agli Internazionali d’Italia, che si disputeranno dal 6 al 17 maggio sulla terra rossa di Roma. L’azzurro aveva bisogno di un determinato risultato per non uscire dall’elite del panorama tennistico e l’incastro si è effettivamente materializzato.

Coleman Wong da Hong Kong (numero 122) ha vinto la finale del Challenger di Jiujiang (sul cemento della località cinese) contro l’australiano Adam Walton (numero 117, che in caso di vittoria avrebbe superato il nostro portacolori). Ci saranno sette italiani in top-100 in occasione dell’aggiornamento previsto lunedì 4 maggio: Jannik Sinner primo, Lorenzo Musetti decimo, Flavio Cobolli 12mo, Luciano Darderi 20mo, Lorenzo Sonego 66mo, Mattia Bellucci 80mo e Berrettini 100mo.