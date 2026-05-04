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Tennis

Ranking ATP (4 maggio 2026): Jannik Sinner sempre più in fuga! Musetti in top-10, Cobolli si avvicina

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36 secondi fa

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Jannik Sinner
Jannik Sinner / LaPresse

Jannik Sinner ha iniziato la sua 70ª settimana da n.1 del mondo. L’altoatesino continua a stabilire record e l’aver vinto il quinto Masters1000 di fila, battendo nettamente il tedesco Alexander Zverev (n.3 del mondo) nell’atto conclusivo di Madrid, desta sensazione. Visti i problemi fisici dello spagnolo Carlos Alcaraz, costretto a rimanere fermo per l’infortunio al polso, Sinner è letteralmente in fuga nella classifica mondiale.

L’azzurro ha sfondato la barriera dei 14000 punti, salendo a quota 14350, e avendo un margine di vantaggio consistente su Carlitos (12960 a -1390 dal vertice). Un differenziale che potrebbe aumentare, per l’incedere dell’altoatesino e lo stop dell’iberico.

Nella classifica mondiale, dunque, c’è un uomo in fuga. Alle sue spalle Alcaraz e Zverev (5805), che insegue notevolmente distanziato (-8545 punti). A completare la top-10 troviamo il serbo Novak Djokovic (4700), il canadese Felix Auger-Aliassime (4050), gli americani Ben Shelton (4030) e Taylor Fritz (3770), l’australiano Alex de Minaur (3755), il russo Daniil Medvedev (3460) e Lorenzo Musetti (3415). Il toscano, sempre più ai margini della top-10, e costretto a fare i conti con “salate scadenze” in graduatoria.

RANKING ATP TOP-10

Lunedì 4 maggio 2026

1. Jannik Sinner 14350
2. Carlos Alcaraz 12960
3. Alexander Zverev 5805
4. Novak Djokovic 4700
5. Felix Auger-Aliassime 4050
6. Ben Shelton 4030
7. Taylor Fritz 3770
8. Alex de Minaur 3755
9. Daniil Medvedev 3460
10. Lorenzo Musetti 3415

Detto di Sinner e di Musetti, sono altri cinque i giocatori che troviamo in top-100. Flavio Cobolli, ai quarti a Madrid, può festeggiare il suo best-ranking (n.12), non troppo distante dal gruppo dei migliori dieci giocatori del pianeta. Dietro lui ci sono Luciano Darderi (n.20), Lorenzo Sonego (n.66), Mattia Bellucci (n.80) e Matteo Berrettini (n.100), che sta cercando di ritrovare il proprio tennis.

AZZURRI IN TOP-100

Lunedì 4 maggio 2026

1. Jannik Sinner 14350
2. Lorenzo Musetti 3415
12. Flavio Cobolli 2750
20. Luciano Darderi 1890
66. Lorenzo Sonego 830
80. Mattia Bellucci 737
100. Matteo Berrettini 625

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