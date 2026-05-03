Matteo Arnaldi torna a sorridere, vince il Challenger di Cagliari e pareggia (quasi) una cambiale: il nuovo ranking ATP

Matteo Arnaldi ha vinto il Challenger di Cagliari, sconfiggendo il quotato polacco Hubert Hurkacz nella finale andata in scena sulla terra rossa del capoluogo sardo. Si tratta di un ritorno da redivivo per il tennista italiano, che aveva faticato a emergere negli ultimi mesi e che era infatti uscito dalla top-100 del ranking ATP.

Il 25enne ha alzato al cielo un trofeo che arricchisce il proprio palmares, ritrovando la fiducia dei giorni migliori: non bisognarsi dimenticarsi che nel 2023 fu protagonista del trionfo dell’Italia in Coppa Davis e che nel 2024 raggiunse gli ottavi di finale al Roland Garros e si spinse in semifinale al Masters 1000 di Montreal.

Grazie all’affermazione odierna, l’azzurro ha portato a casa 175 punti e ha dunque lasciato sul piatto soltanto 25 punti rispetto alla cambiale di dodici mesi fa (i 200 punti dei quarti raggiunti al Masters 1000 di Madrid). In occasione dell’aggiornamento della classifica mondiale dello scorso 20 aprile era 103mo, lunedì 4 maggio sarà 106mo con 596 punti all’attivo.

Matteo Arnaldi, che perderà tre posizioni rispetto a due settimane fa, si è rimesso all’inseguimento della top-100, che attualmente è chiusa da Matteo Berrettini con 625 punti: rientrarci sarebbe il primo passo della risalita per il tennista italiano, che nel 2024 occupò la trentesima piazza della classifica internazionale (suo best ranking).

RANKING ATP MATTEO ARNALDI

Ranking ATP al 20 aprile: 103mo con 621 punti.

Ranking ATP con la vittoria a Cagliari: 106mo con 596 punti.