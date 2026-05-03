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Tennis

Jannik Sinner sempre più numero 1 del mondo! I punti nel ranking ATP e il vantaggio su Alcaraz: aumenterà ancora!

Pubblicato

43 minuti fa

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Jannik Sinner
Jannik Sinner / Lapresse

Jannik Sinner ha allungato di forza in testa al ranking ATP: grazie ai quattro Masters 1000 conquistati negli ultimi due mesi (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid), il fuoriclasse altoatesino ha rafforzato il proprio status di numero 1 del mondo e ora può fare affidamento su addirittura 14.350 punti. Questo è il bottino del 24enne dopo il trionfo conseguito sulla terra rossa della capitale spagnola, dove ha tramortito il tedesco Alexander Zverev in una finale a senso unico durata appena 58 minuti.

Il nostro portacolori può gioire per un vantaggio di ben 1.390 lunghezze nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, che staziona a quota 12.960 dopo aver rinunciato al torneo di casa a causa di un infortunio al polso destro che lo costringerà a saltare anche gli imminenti Internazionali d’Italia e il Roland Garros, tornei dove lo scorso anno riuscì a dettare legge. L’iberico dovrà dunque scartare 3.000 punti (1.000 a Roma e 2.000 a Parigi) nelle prossime settimane, mentre le cambiali di Sinner saranno di 650 punti nella Capitale e 1.300 in Francia (dodici mesi fa fu sconfitto dal grande rivale negli atti conclusivi).

Anche in caso di una doppia eliminazione all’esordio, Jannik Sinner riuscirebbe a incamerare altri 1.060 punti di margine nei confronti dell’iberico e dunque a inizio giugno potrà fare affidamento su minimo 2.450 punti di vantaggio. L’auspicio, però, è che riesca a farsi strada di fronte al proprio pubblico e nel secondo Slam della stagione, in modo da ampliare ulteriormente il divario in vista della seconda parte di questa intensa annata agonistica.

RANKING ATP AL 4 MAGGIO

1. Jannik Sinner (Italia) 14.350
2. Carlos Alcaraz (Spagna) 12.960
3. Alexander Zverev (Germania) 5.805
4. Novak Djokovic (Serbia) 4.700
5. Felix Auger-Aliassime (Canada) 4.050
6. Ben Shelton (USA) 4.030
7. Taylor Fritz (USA) 3.770
8. Alex de Minaur (Australia) 3.755
9. Daniil Medvedev (Russia) 3.460
10. Lorenzo Musetti (Italia) 3.415

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